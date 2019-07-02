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Karatecilerden 8 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karatecileri, Gaziantep’te düzenlenen ‘Ümit, Genç 21 Yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda 2 birincilik, 1 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.

02 Temmuz 2019 Salı 17:19
Karatecilerden 8 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karatecileri, Gaziantep’te düzenlenen ‘Ümit, Genç 21 Yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda 2 birincilik, 1 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye’nin en prestijli karate organizasyonlarından biri olan Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası Turnuvası’nda 8 madalya kazandı. Gaziantep’te 59 ilden 1577 sporcunun katıldığı turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler göz doldurdu. Büyükşehirli sporcular ümitler kategorisinde Sıla Balkan ile birincilik, Bengisu Çelik ve Görkem Boyacıoğlu ile üçüncülük, gençler kategorisinde Beyza Atalay ile birincilik, Hakan Çelik ile ikincilik, Emir Buğra Gencan ve Tuba Efe ile üçüncülük ve 21 Yaş altı kategoride ise Özlem Hastürk ile üçüncülük madalyası kazandı. Bursa ekibinden Damla Karaböcek, Ali Güney ve Batun Pargan’da kategorilerinde beşinci sırada yer aldı.


Ay-yıldız için mücadele edecekler


Toplamda 8 madalya ile büyük başarı gösteren Bursa Büyükşehir Belediyespor kulübü, ilk beş içerisinde yer alan 11 sporcusuyla millî takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılacak seçme müsabakalarının ardından, ay-yıldızlı armayı takacak sporcular 23-27 Ekim tarihlerinde Şili’de yapılacak Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:19
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