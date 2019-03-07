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Karateciler okulları için tatamiye çıktı

Erzurum’da minik, küçük ve yıldız karateciler okulları için tatamiye çıktı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:21
Karateciler okulları için tatamiye çıktı

Erzurum’da minik, küçük ve yıldız karateciler okulları için tatamiye çıktı. 200 dolayında karateci madalya mücadelesi verdi.


Erzurum GSİM ve Karate İl Temsilciliği tarafından Okullar arası Karate İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi.


2018-2019 Eğitim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Karate İl Birinciliği müsabakaları Palandöken Spor Salonu’nda yapıldı. Nefesleri kesen ve kıran kırana geçen karate müsabakalarına 60’a yakın okuldan 200 dolayında karateci katıldı. Minik, Küçük ve yıldız karateciler, okulları adına kürsüye çıkmak ve madalya kazanmak için büyük çaba sarf etti.


ÖNCE TOKAT’A GİDECEKLER


10 hakeminin yönettiği karate müsabakaları zevkli ve çekişmeli geçerken, öğretmenler ve sporseverler minik sporcuların mücadelesini heyecanla izledi.


Erzurum Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, rekor katılımla yaptıkları minikler, küçükler ve yıldızlar karate il birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcuların öncelikle 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde Tokat’ta yapılacak olan Yarı Finallerde Erzurum’u temsil edeceklerini söyledi.


TÜRKİYE FİNALLERİ ÇANAKKALE’DE


Çelebi, Tokat’taki şampiyonada başarı elde eden karatecilerin, Çanakkale’de yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı elde edeceklerini ifade etti.


Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, Karate il birinciliğine katılımın yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğinin altını çizerek, “60 okuldan 200 dolayında karateci tatamiye çıktı. Kata ve kumitede birbirinden güzel ve çekişmeli müsabakalar izledik. Şampiyonaya katılan tüm sporcuları, antrenörlerini ve beden eğitimi öğretmenlerini kutluyorum, okul yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.


MADALYALAR TAŞKESENLİGİL’DEN


Erzurum’da yapılan Okullar arası Karate İl Birinciliğinde dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından verildi.


Sporcuların madalyalarını veren Taşkesenligil, Türkiye Yarı Finalleri ve Türkiye Şampiyonası öncesinde Erzurum’u temsil edecek olan tüm sporculara ve okullarına başarı dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:21
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