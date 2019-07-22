Karateciler 3 madalya ile döndü

Mustafakemalpaşa Belediye Sporlu karateciler, Çanakkale’den madalya ile döndü.

20-21 Temmuz tarihlerinde Çanakkale’de yapılan Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Karate Şampiyonasına katılan Mustafakemalpaşa Belediyesporlu genç karateciler kategorilerinde 3 derece elde ederek madalya geleneğini sürdürdü. Uluslararası 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Karate Şampiyonası Çanakkale’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Anafartalar Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 4 ülke, 42 il ve 5 kulüp olmak üzere 720 sporcu katıldı.

Müsabakalarda tatamiye çıkan Belediyespor ekibinden Burak Gencer, Kutay Gencer Yaz ve Deniz Durgut 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.