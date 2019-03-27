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Karate Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır

- Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan:"Genel klasmanda şampiyonluğu hedefliyoruz"- Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, şampiyona öncesi milli takımın son antrenmanını izleyip başarı diledi

27 Mart 2019 Çarşamba 16:07
Karate Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır


GUADALAJARA (AA) - İspanya'nın Guadalajara kentinde yarın başlayacak 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek Karate Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, AA muhabirine verdiği demeçte, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sporcularımız iyi durumda. Son yıllarda Avrupa şampiyonalarında genel klasmanda şampiyon olabiliyoruz, olamadıklarımızda da ikinci sırada yer alıyoruz. Burada da genel klasmanda şampiyonluğu hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Karate Milli Takımı olarak Avrupa şampiyonalarında şimdiye kadar en iyi derecenin toplamda 14 madalya ve 4 altın madalya olduğunu ifade eden Delihasan, "Bu şampiyonada en iyi derecelerimizi geçmek istiyoruz. Şu andaki halimizle bu hedefimize ulaşabilecek durumdayız ama tabii ki sporcularımızın maç anındaki performansı belirleyici olacaktır." diye konuştu.

Diğer yandan, 9 yıl aradan sonra profesyonel karateye geri dönerek milli formayı giyen ve bu Avrupa Şampiyonası'nda "kadın takım kumite" kategorisinde yarışacak 41 yaşındaki Yıldız Aras ile ilgili de konuşan Delihasan, şunları söyledi:

"Yıldız, özellikle teknik direktör olarak benim ve federasyonumuzun proje sporcusudur. Onu ikna etmek için 1 ay uğraştım. Yıldız, ihtiyaçtan değil 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan dolayı milli takımda. 2020'de 43 yaşında olacak ve eğer olimpiyatlara katılırsa en yaşlı sporcu olacak. Eğer Yıldız başarırsa olimpiyatlarda Türkiye ve karate konuşulacak. Bu ülkemiz için de bir reklam fırsatı."

Öte yandan, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Guadalajara'ya gelerek milli sporcuların son antrenmanını izledi. Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan'dan şampiyona ve milli takım ile ilgili bilgileri alan Büyükelçi Erginay, sporculara başarılar diledi.

51 ülkeden 508 sporcunun mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası, 31 Mart Pazar günü sona erecek.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:07
  1. Avrupa Karate Şampiyonası
  2. Büyükler Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan
  3. Karate Milli Takımı
  4. Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay

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