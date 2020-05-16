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Karasu Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Muş’ta serinlemek için Karasu Nehri’ne giren 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 20:14:49 -
Karasu Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Muş’ta serinlemek için Karasu Nehri’ne giren 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.



Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yakınındaki Karasu Nehri’ne serinlemek için giren 17 yaşındaki Muhammed Orun’un cansız bedeni suyun altından çıkarıldı. AFAD ve Bitlis’ten gelen polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Muhammed Orun’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Nehrin kenarında bekleyen Orun’un yakınları ise cesedin sudan çıkarılması ile sinir krizi geçirdi. Ekipler tarafından ambulansa alınan Orun’un cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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