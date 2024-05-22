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Gündem Kararlarını dünyaya duyurmuşlardı! İrlanda'dan Filistin teması
Gündem

Kararlarını dünyaya duyurmuşlardı! İrlanda'dan Filistin teması

Yeniakit Publisher
2024-05-22 21:29:00 -
Kararlarını dünyaya duyurmuşlardı! İrlanda'dan Filistin teması

Filistin devletini tanıyacağını uluslararası kamuoyuna duyuran İrlanda'nın Başbakanı Simon Harris, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İrlanda Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Harris, ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının ardından akşam saatlerinde Abbas'la telefonda görüştü.

Harris, görüşmede, İrlanda halkı adına, İsrail ile Filistin arasında iki devletli barışçıl çözüm umutlarını canlı tutmak için Filistin'i tanıyacağını Mahmud Abbas'a söyledi.

Abbas'tan teşekkür mesajı

Abbas da İrlanda'nın Filistin devletini tanımasının Filistin halkı için umut ışığı olduğunu dile getirerek, İrlanda, İspanya ve Norveç'e teşekkür etti.

İki lider, görüşmede ayrıca kalıcı ateşkes ve Gazze'deki insani felaketin sona ermesi umutlarından söz etti.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.
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