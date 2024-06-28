Kararını verdi! Livakovic Fenerbahçe'de kalacak mı?
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in basın danışmanı Stipo Dubrovac, 29 yaşındaki kalecinin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
EURO 2024'te Hırvatistan ile turnuvaya erken veda eden Dominik Livakovic'in basın danışmanı Stipo Dubrovac, Hırvat basınına önemli bir açıklama yaptı.
Dominik Livakovic'in, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve ayrılmaya sıcak bakmadığını belirten Dubrovac, şu ifadeleri kullandı:
"Livakovic, Fenerbahçe'yi seviyor ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Tek konuştuğumuz konu Fenerbahçe'deki geleceği."
40 maçta 40 gol yedi
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 40 resmi maça çıkan Dominik Livakovic, bu karşılaşmalarda 40 gol yerken tam 17 maçta kalesini gole kapattı.
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