Karar'ın Asiltürk paniği: 'Saadet camiası bu intihar dalışına karşı'

Karar yazarı Mehmet Ocaktan bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarını konu edindi. "Saadet Partisi Asiltürk’le intihar dalışı yapar mı?" diye sorarak içinde bulunduğu paniği yazıya döken Ocaktan, "Son günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 'evde ziyaret' hamlesini yeni bir siyasi arayışın, bir başka deyişle kan kaybeden AK Parti-MHP koalisyonuna biraz olsun nefes aldırmanın bir tezahürü olarak değerlendirmekte yarar var." dedi.

'Temel Karamollaoğlu denklem dışında'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretini, "Aslında lisanı hal ile söylenmek istenen şudur; ulusalcı-milliyetçi ittifakın gemisi her taraftan su alıyor, acaba Asiltürk Saadet Partisi’ni bu gemiye bindirerek Cumhur İttifakı’na bir hayır-hasenatta bulunabilir mi?" ifadeleri ile değerlendiren Mehmet Ocaktan, Temel Karamollaoğlu'nun 'ittifak' dışında bırakılmak istendiğini öne sürerek şöyle yazdı:

"Asiltyürk'ün açıklamalarının satır araları dikkatle okunduğunda aslında mutabakatın sağlandığı, 'bölünme tehlikesi' gerekçesiyle Asiltürk’ün nihai açıklamayı ertelediği anlaşılıyor. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek bekleyip hep birlikte göreceğiz. Ama anlaşılan o ki Saadet Partisi’nin ittifak gemisinde yer alabilmesi için Temel Karamollaoğlu’nun bir şekilde denklem dışında tutulmasıyla gerçekleşebilecek."

'Saadet camiasının bu intihar dalışına katılmak niyetinde olmadığı kesin'

"Asiltürk’ün hukukun üstünlüğü, özgürlük ve şeffaflık gibi ilkeleri var mıdır bilemem, ama Temel Bey demokratik değerler konusunda son derece hassas. Nitekim Karamollaoğlu önceki gün yaptığı açıklamada “Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı incitmek istemiyoruz” şeklinde zarif bir göndermede bulunarak dedi ki: 'Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır. Yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur.' İşte tam da bu yüzden AK Parti-MHP-Perinçek gemisine Karamollaoğlu ile birlikte gitmek pek mümkün gözükmüyor. Muhtemelen Temel Bey’siz bir formül üretilecektir. Asiltürk’le birlikte gemiye kimler atlar bilemem, ama Saadet camiasının bu intihar dalışına katılmak niyetinde olmadığı kesin."