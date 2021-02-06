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Dünya Kararın ardından Ukrayna karıştı!
Dünya

Kararın ardından Ukrayna karıştı!

Ukrayna’da aşırı sağcı gruplar, Rusya yanlısı yayın yaptığı iddia edilen bir kanalın daha kapatılması için kanalın genel merkezi önünde gösteri düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 23:58:00 -
Kararın ardından Ukrayna karıştı!

Ukrayna’da aşırı sağcı gruplar, Rusya propagandası yaptığı iddia edilen INTER kanalı merkez binası önünde toplandı. Rus yanlısı yayın yaptığı iddia edilen kanalın kapatılmasını isteyen protestocular ve polis arasında gergin anlar yaşandı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatıyla 112 Ukraine, NewsOne ve ZIK isimli kanalların ülkede yayın yapması 5 yıl süreyle yasaklandı. Söz konusu kanalların yasaklanmasının ardından sonra Rusya yanlısı yayın yaptığı iddia edilen NASH ve INTER kanalları önünde de protestolar düzenlendi.

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