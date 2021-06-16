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Gündem Kararın ardından ilk kez konuştu: Talha Uğurluel'den 'FETÖ' açıklaması!
Gündem

Kararın ardından ilk kez konuştu: Talha Uğurluel'den 'FETÖ' açıklaması!

Hakkında verilen hapis kararı sonrası videolu bir açıklama yapan Talha Uğurluel, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. FETÖ'nün yasaklı yazarları arasında bulunduğunu söyleyen Uğurluel, Kudüs kitabını yazmaya başladıktan sonra başına bunların geldiğini iddia etti. Kendisinin İsrail'e kaçtığını bile iddia ettiklerini belirten Uğurluel, davanın istinaf mahkemesine gittiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 19:49:00 - 2021-06-16 19:56:20

 yeniakit.com.tr 

Tarihçi-yazar Talha Uğurluel yargılandığı davada 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uğurluel mahkeme kararının ardından açıklamada bulunarak iddiaları yalanlarken kararın istinaf mahkemesine intikal ettiğini açıkladı.

Mahkeme kararının ardından videolu açıklama yaptı

Youtube kanalından açıklama yapan Talha Uğurluel, kendisine kumpas kurulduğunu ve iddiaların çürütülmesine rağmen böyle bir karar çıktığını iddia etti.

"FETÖ'nün yasaklı yazarıyım"

2003 yılında Kaynak Yayınları'nda editör olarak görev yaptığını anlatan Uğurluel, kendisinin itaat etmediği için FETÖ'den dışlandığını söyledi. 2005 yılında Viyana'daki Milli Görüş'ten gelen konferans teklifine 'olur' cevabı vermesiyle FETÖ ile karşı karşıya kaldığını belirten Uğurluel, "İstediğimize gideceksin, istemediğimize gitmeyeceksin" dedikleri için iplerin koptuğunu söyledi. Uğurluel, 2007 yılında yazarlık bağının da koptuğunu ifade etti.

Konferans iddialarını yalanladı

FETÖ'nün düzenlediği etkinliklere katıldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Talha Uğurluel, sözkonusu konferansların Gençlik ve Spor Bakanlığı ve devletin resmi kurumlarına ait olduğunu söyledi.

Kudüs kitaplarıyla ilgili dikkat çeken iddia

2016'ya kadar hakkında en ufak bir şikayet ve dava olmadığını söyleyen Uğurluel, Kudüs ile ilgili kitapları çıkarmaya başladıktan sonra kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürdü.

Kendisiyle uğraşıldığını öne süren Uğurluel, iddiaların çürütülmesine rağmen savcının delilleri dikkate almadığını iddia etti ve kararın ardından davanın istinafa gittiğini belirtti.

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Yorumlar

Fevzi

Bu adam fetöcü olamaz imkan ve ihtimal vermiyorum.
  • Yanıtla

Doğru olabilir!

Çok yakında tanımıyorum ama dedikleri doğru olabilir 
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