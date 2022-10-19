Karar’dan acılı eşin sözlerine takla! ‘Ahlak bekçisi’ Davutoğlu ne diyecek buna?

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen faciada 110 işçiden 41'i vefat etti.

Türkiye'nin yüreğini yakan facianın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası devlet; tüm kurumlarıyla seferber oldu.

Muhalefet ise; acıyı ailelerle paylaşmak yerine siyasete alet etti. Son skandal ise Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinden geldi.

Sözde gazete; Bartın'daki maden faciasında eşini kaybeden acılı eşin sözlerini takla attırdı. Akit TV'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırılan rezalete tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

41 aile böyle bir acı yaşarken siz kelimeleri değiştirebiliyorsanız, siyaseti rant devşirmeye çalışıyorsanız... Ahmet Davutoğlu, etik kurallardan bahsediyordunuz.

Kimse unuttaramadı,Somayı. Kemal Kılıçdaroğlu unuttu. 301 şehidimiz varken 103 dedi. Ama bu ülkenin vatansever insanları unutmaz.

Karar'ın editörleri, yazı işleri müdürleri minnacık bir ahlaki hassasiyetleri varsa izah etsinler.