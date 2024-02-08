Karar yazarı İbrahim Kahveci’den Halk TV’de AK Partililere ağır hakaret: “Koyun sürüsüne dönmüşler”
Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni Karar gazetesinde yazarlık yapan İbrahim Kahveci, AK Parti'ye oy verenler için skandal bir benzetme yaparak tepki çekti.
CHP'nin fonladığı Halk Tv'de AK Parti düşmanlığı bir kez daha baş gösterdi.
Halkın iradesine büyük saygısızlık yapılan yayında AK Partililere hakaret edildi.
Halk Tv'de ekranlara gelen Perdenin Önü Arkası programında konuşan Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AK Parti'ye oy verenleri koyun sürüsüne benzetti.
Skandal sözler
Demokrat Parti İzmir milletvekili Salih Uzun'un yaptığı açıklamalar sırasında araya giren İbrahim Kahveci, AK Partililer için "Koyun sürüsüne dönmüşler" yorumunda bulunarak büyük bir skandala imza attı.
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