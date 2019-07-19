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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... Yurtdışından getirilen telefonlarla ilgili yeni gelişme

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.

19 Temmuz 2019 Cuma 06:32
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... Yurtdışından getirilen telefonlarla ilgili yeni gelişme

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 06:56
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