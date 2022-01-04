Karar gazetesi fena yakalandı! Hem itiraf hem de üçkağıt

Türk aile yapısını mahveden, binlerce aileyi yıkan ve kadın cinayetlerinin artmasına neden olan İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldıktan sonra, Türkiye’ye kadınlara yönelik şiddet oranları gözle görülür derecede azaldı.

Kadına yönelik şiddetin azaldığı gerçeği, muhalif medya organları tarafından da dile getirilmeye başlandı. Karar gazetesi yaptığı haberde, sözleşmenin yürürlükten kaldırıldığı 2021 senesinde kadın cinayetlerinin, sözleşmenin yürürlükte olduğu 2020 senesinden daha düşük oranda olduğunu itiraf etti.

Ancak, Gelecek Partisi’nin arka bahçesi haline gelen gazete, muhalif tutumu yüzünden akılalmaz bir algı operasyonuna girişti.

Haberde, “Cinayet senesi” başlığı kullanılarak, 2020 senesine vurgu yapıldı. Başlık kullanımında üçkağıt yaparak 2021 senesinde oranların daha az olduğu gerçeğini ancak haberin detayında veren gazete pes dedirtti.

Utanmadan cinayet sayıların daha az olduğu yılı değil daha fazla olduğu yılı ‘cinayet senesi’ ilan edip üçkağıtçılık yapan gazete tepkilere neden oldu.

İşte o haber: