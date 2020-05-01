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Aktüel

Karantinada olan infaz koruma memurunun oğluna polisten doğum günü sürprizi

İstanbul’da karantinada olan infaz koruma memurunun 8 yaşındaki oğluna polis doğum günü sürprizi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:03:40 -
Karantinada olan infaz koruma memurunun oğluna polisten doğum günü sürprizi

İstanbul’da karantinada olan infaz koruma memurunun 8 yaşındaki oğluna polis doğum günü sürprizi yaptı.


İstanbul’da Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Cezaevinde karantina uygulamasında olan infaz koruma memuru Serkan Kılıç’ın 8 yaşındaki oğlu Ahmet Bera için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Ahmet Bera’nın doğum günü olduğunu ve babasının görevinden dolayı yaklaşık bir aydır karantinada olmasından eve gidemeyeceğini öğrenen ekipler, doğum günü pastası ve hediye alarak ailenin Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki evine gitti. Kapıda polisleri ve pastayı gören Ahmet Bera, bir süre şaşkınlık yaşadı. Daha sonra pasta üzerindeki mumları söndüren Ahmet Bera, telefonda görüntülü olarak babasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Baba Serkan Kılıç’ın oğlunun doğum gününü kutlaması sırasında duygusal anlar yaşandı.


Ahmet Bera, bu güzel doğum günü sürprizinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

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