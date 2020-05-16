Karantinada kalan vatandaşların, öğrenciler için bıraktıkları mektuplar duygulandırdı

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, umreden gelen vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina sürecini geçirdikleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardan ayrılırken, öğrencilere bıraktıkları teşekkür mektuplarının kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.

Mustafa Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başladığı ilk zamanlarda umreden gelen vatandaşların Ankara'daki yurtlara yerleştirildiğini ve bu sırada çok duygusal bir olaya şahitlik ettiklerini anlattı.

Yurtlarda kalan öğrencilerin kısa sürede odalarını boşalttıklarını belirten Çelik, umreden dönen vatandaşların yurtlardan ayrılırken bıraktıkları mektupları gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Malumunuz ilk karantina umreden gelen vatandaşlarımıza oldu. Bu da Ankara'da başlamıştı. Çok ani bir kararla başlamıştı. Bu süreçte öğrencilerimizi yurtlarımızdan bir gecede tahliye ettik. Birçok öğrencimizin dolaplarında malzemeleri kaldı. Meyveleri, içecekleri vardı. Umreden gelen misafirlerimizin, öğrencilerimizin odalarına yerleştikleri zaman bu yiyeceklerinden faydalandıkları oldu. Bu yiyecekler için bir zarfın içine hem ücretini hem de teşekkür mektubu bıraktıklarını gördük. Bu bizi çok duygulandırdı. Milletimizin kadirşinaslığı, haram-helal kavramına nasıl önem verdiği noktasında bir örnekti. İnşallah eylül ayında bu öğrencilerimizle odalarında kalan vatandaşlarımızı telefon yoluyla da olsa görüştürmeyi düşünüyoruz."





- "Ankara'da da 4 bin 500'e yakın misafirimizi ağırladık"





Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik, Ankara'daki yurtlarda 4 bin 500'e yakın kişiyi misafir ettiklerini dile getirdi.

Devletin büyük imkanlarla misafirlerini ağırladığını vurgulayan Çelik, "Türkiye genelinde yurtlarımızda bakanlıklarımızın koordinesinde yurt dışından gelen 70 bine yakın vatandaşımızı misafir ettik. Ankara'da da 4 bin 500'e yakın misafirimizi ağırladık. Şu an için bir yurdumuzda karantina devam ediyor. Burada Hollanda'dan gelen misafirlerimiz var ve son 1 haftaları kaldı. Devletimiz var olsun, çok iyi imkanlar sunuyor. Misafirlerimizi sağlıklı ve huzurlu bir şekilde evlerine gönderme çabası içerisindeyiz. Şu ana kadar olağanüstü bir durumla karşılaşmadık. Tabii zaman zaman misafirlerimizde ufak tefek sağlık sorunları çıkabiliyor. Bu da karantinanın ne kadar doğru bir yöntem olduğunu bizi gösteriyor." diye konuştu.





- "Evde kalan evlatlarımızı hareketsiz bırakmıyoruz"





Mustafa Çelik, Ankara'da yaptıkları online turnuvalarla sporcuları bu süreçte hareketsiz bırakmamaya çalıştıklarını belirtti.

Bakanlık olarak bu konuda çok iyi çalıştıklarını aktaran Çelik, "Bakanlık olarak spora gönül veren evlatlarımızı, evde kaldıkları sürece hareketsiz bırakmamak için antrenörlerimiz online eğitimlere devam ettiler. Sadece evde hareket anlamında değil, psikolojik, yeri geldiği zaman diyetisyenlerimizin de desteğiyle mümkün olduğunca yanlarında oluyoruz. En son 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde 3 branşta, satranç, karate ve tekvando, online turnuvalar düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayan Çelik, "Çok coşkulu bir şekilde kutlamak isterdik ama biz bu coşkuyu evlerimizde yaşayacağız. Halkımızı yine İstiklal Marşı'mızı söylemeye davet ediyoruz. Online spor yarışmalarımız devam edecek. 101. yılımızı kutladığımız bayramımızı daha nice yüzyıllar kutlamayı diliyorum." ifadelerini kullandı.



