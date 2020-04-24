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Aktüel

Karantinada İstiklal Marşı coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100.

2020-04-24 10:09:17 -
Karantinada İstiklal Marşı coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılı nedeniyle, akşam saat 21.00’da tüm Türkiye’de okunan İstiklal Marşı coşkusuna, karantina altında bulunan ve yurtlarda kalan vatandaşlar da eşlik etti.


Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kayseri’deki Melikgazi Yurdu’nda kalanlar için de organizasyon düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin de destekleri ile Melikgazi Yurdu’nda korona virüs salgını nedeniyle karantina altında bulunan vatandaşlar da saat 21.00’da pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı coşkusuna ortak oldu.

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