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Aktüel

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada Talas ilçesinde yardım dağıtan Türk Kızılayı ekibinin eşeğin üzerinde evine giden bir vatandaşa da yardımda bulunduğu görüntüler büyük ilgi gördü.

2020-04-27 09:19:06 -
Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada Talas ilçesinde yardım dağıtan Türk Kızılayı ekibinin eşeğin üzerinde evine giden bir vatandaşa da yardımda bulunduğu görüntüler büyük ilgi gördü.


Korona virüs salgını çerçevesinde uygulanan kısıtlamalarda ve oluşturulan Vefa Gruplarında bulunan Türk Kızılayı ekibi, ’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Türk Kızılayı Talas Şubesi tarafından Çatakdere Mahallesi’ndeki vatandaşlara yardım dağıtıldı. Sokak sokak dağıtılan yardımlar sırasında eşeğin üzerinde evine dönen bir vatandaşa da yardım eden ekibin görüntüleri büyük ilgi gördü.


Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Talas ilçesinde 22 mahallede yardım dağıtımında bulunduklarını söyledi.

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