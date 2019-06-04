0553 313 94 23

Karanlık Odatv’den FETÖ’cü tezgah

İslam düşmanlığıyla bilinen Odatv ve avanesi, Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan'ın darbeciler için söylediği sözlerini çarpıttı.

04 Haziran 2019 Salı 10:34
Karanlık Odatv’den FETÖ’cü tezgah

 HABER MERKEZİ 

ETÖ ve FETÖ’nün saptırmasına darbe şakşakçısı ‘karanlık oda’, Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’ın Milli iradeye parmak sallayan darbeci generaller için söylediği ifadeleri saptırarak sanki demokrasiye bağlı TSK generallerine söylenmiş gibi algı oluşturmaya çalıştı. Akit TV’de yayımlanan Ters Kutuplar adlı programda, gazeteci Ali Tarakçı’nın Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığı yönündeki eleştirilere tepki gösteren Alan, Ergenekoncu ve FETÖ’cülerin AK Parti döneminde Silivri ve Sincan Cezaevlerine konulduğunu, aynı iktidar döneminde askerin görev tanımına uygun hareket ettiğini söyledi. Soner Yalçın’ın operasyonel sitesi Oda TV ise, Alan’ın sözlerini cımbızlayıp sadece 20 saniyelik bölümünü vererek, “TSK’ya yönelik hakaret etti” şeklinde haber yaptı.

ETÖ ve FETÖ çeteleri birleşti

FETÖ ve ETÖ işbirliğini deşifre eden bir başka çarpıcı nokta daha ortaya çıktı. Ergenekon sanıklarının karanlık odası Oda TV’nin haberi ile FETÖ’cülerin “kaçsaatoldu” isimli sosyal medya hesabının paralel hareket ettiği belirlendi. FETÖ’cü sosyal medya hesaplarıyla Oda TV’nin görüntü servisinin aynı anda yapıldığı, ABD’den açılan FETÖ’cü bot hesaplarının her iki haber linkini aynı anda paylaşmaya başladığı ifade edildi.

Eski Türkiye artıkları

yeniakit.com.tr’ye konuşan Alan, sözlerine şu şekilde açıklık getirdi: “9 dakikalık tartışmanın 20 saniyesini cımbızlayan FETÖ’cü ahlaksızlar ve suç ortağı eski Türkiye artıklarının algı yönetimi. Sözlerimin tamamına bakın, Başkan Erdoğan’ı hedef alan, MGK’da parmak sallayan, tehdit edenleri kastettiğim ortada. ‘Eşinin başını açmazsa benim başbakanım olmaz’ diyen kimse, Emine Erdoğan’ı GATA’ya almayan kimse, bu ülkenin başbakanını selamlamamak için sıradan çıkan kimse, 15 Temmuz’da bu ülkenin vatandaşına bomba atan kimse işte onları hedef alan bir cümle.

MSB’den açıklama

Öte yandan, FETÖ’cü sosyal medya hesabının başlattığı karanlık odanın yaydığı çarpıtma konuşma ile ilgili bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, şunları kaydetti:

Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde sorumsuz ve düzeysiz açıklamalar milletimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:34
  1. ETÖ
  2. FETÖ
  3. Murat Alan
  4. Oda TV
  5. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test etti
    1. Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test..
    2. Maden üretimi artıyor dışa bağımlılık..
    3. Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
    4. Mardin’de çifte bayram
    5. Elazığ’da bayramlaşma programı
    6. Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı..
    7. MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan..
    8. Camide Fransız turistin cüzdanını..
    9. Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla..
    10. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı
    11. Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz..
    12. Bakan Turhan, vatandaşlarlabayramlaştı
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    14. Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü..
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    16. Sarıkamış’ta bayramlaşma töreni
    17. Bakan Turhan, Trabzon’da..
    18. Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar..
    19. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    20. Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri..
    21. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara..
    22. Kazakistan’da 12 inşaat işçisi..
    23. Tek biletle 5 keşif noktası
    24. Avrupa borsaları
    25. Asya borsaları
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe..
    27. Bayram sabahı ev yangını
    28. Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek
    29. TESK Başkanı Palandöken: "Gross adı..
    30. İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."