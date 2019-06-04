Karanlık Odatv’den FETÖ’cü tezgah

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ETÖ ve FETÖ’nün saptırmasına darbe şakşakçısı ‘karanlık oda’, Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’ın Milli iradeye parmak sallayan darbeci generaller için söylediği ifadeleri saptırarak sanki demokrasiye bağlı TSK generallerine söylenmiş gibi algı oluşturmaya çalıştı. Akit TV’de yayımlanan Ters Kutuplar adlı programda, gazeteci Ali Tarakçı’nın Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığı yönündeki eleştirilere tepki gösteren Alan, Ergenekoncu ve FETÖ’cülerin AK Parti döneminde Silivri ve Sincan Cezaevlerine konulduğunu, aynı iktidar döneminde askerin görev tanımına uygun hareket ettiğini söyledi. Soner Yalçın’ın operasyonel sitesi Oda TV ise, Alan’ın sözlerini cımbızlayıp sadece 20 saniyelik bölümünü vererek, “TSK’ya yönelik hakaret etti” şeklinde haber yaptı.

ETÖ ve FETÖ çeteleri birleşti

FETÖ ve ETÖ işbirliğini deşifre eden bir başka çarpıcı nokta daha ortaya çıktı. Ergenekon sanıklarının karanlık odası Oda TV’nin haberi ile FETÖ’cülerin “kaçsaatoldu” isimli sosyal medya hesabının paralel hareket ettiği belirlendi. FETÖ’cü sosyal medya hesaplarıyla Oda TV’nin görüntü servisinin aynı anda yapıldığı, ABD’den açılan FETÖ’cü bot hesaplarının her iki haber linkini aynı anda paylaşmaya başladığı ifade edildi.

Eski Türkiye artıkları

yeniakit.com.tr’ye konuşan Alan, sözlerine şu şekilde açıklık getirdi: “9 dakikalık tartışmanın 20 saniyesini cımbızlayan FETÖ’cü ahlaksızlar ve suç ortağı eski Türkiye artıklarının algı yönetimi. Sözlerimin tamamına bakın, Başkan Erdoğan’ı hedef alan, MGK’da parmak sallayan, tehdit edenleri kastettiğim ortada. ‘Eşinin başını açmazsa benim başbakanım olmaz’ diyen kimse, Emine Erdoğan’ı GATA’ya almayan kimse, bu ülkenin başbakanını selamlamamak için sıradan çıkan kimse, 15 Temmuz’da bu ülkenin vatandaşına bomba atan kimse işte onları hedef alan bir cümle.”

MSB’den açıklama

Öte yandan, FETÖ’cü sosyal medya hesabının başlattığı karanlık odanın yaydığı çarpıtma konuşma ile ilgili bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, şunları kaydetti:

“Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde sorumsuz ve düzeysiz açıklamalar milletimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.”