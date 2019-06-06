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Karanlık Odatv kendi muhabirini sattı

Medya organından ziyade terör propaganda organı görevi üstlenen ve eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların merkezi haline gelen Odatv, gazetemizin Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’a çirkin iftiralar atarak eski muhabirleri İklim Bayraktar’a yönelik taciz iddiasına sessiz kaldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:52
Karanlık Odatv kendi muhabirini sattı

 Haber Merkezi 

Eski Türkiye artıklarının propaganda merkezi Odatv adlı internet sitesi, gazetemizin Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’a yeni bir iftira daha attı. Odatv ile Sözcü gazetesinin Alan’a yönelik “Generallere saldıran gazeteci FETÖ’nün tetikçiliğini yapmış” başlıklı haberinin baştan sona çarpıtma ve yalanlarla dolu olduğu tespit edildi.

Şimdi de ‘Baykal’lı iftira

Tetikçi Soner Yalçın’ın sahibi olduğu ‘karanlık Oda’, eski CHP lideri Deniz Baykal’la ilgili gayrı ahlaki ilişki kasetinin haberleştirilmesi olayına Murat Alan’ın adını bulaştırmaya yeltendi. Baykal’ın dönemin CHP milletvekili Nesrin Baytok’la çekilmiş zina görüntüleri sonrasında görevinden istifa etmesini çarpıtan Odatv, geçmişte Baykal ve bir Odatv muhabirinin adının karıştığı skandalı 8 yıl önce gündeme getiren gazeteci Alan’a iftira attı.

Dönemin Odatv muhabiri İklim Bayraktar’a yönelik taciz iddiasına ilişkin 18 Mart 2011 tarihli Murat Alan imzalı manşet haberimizi çarpıtan Odatv, söz konusu haberin içeriğini “Baykal kaseti” haberiymiş gibi yansıttı. Haberde, Odatv muhabiri Bayraktar’ın Deniz Baykal tarafından taciz edildiği iddiasının mahkeme kayıtlarına girmesi üzerine söz konusu skandalı haberleştiren Murat Alan’a iftira atıldı. İftira ve ikiyüzlülükte sınır tanımayan Odatv’nin sahibi Soner Yalçın ise kendi muhabirleri İklim Bayraktar’ın mağduriyetine kulak tıkayıp, taciz iddialarına sessiz kalmıştı.

Ahlaksızlıkta sınır yok

Murat Alan’ın Mart 2011 tarihli haberlerinde, mahkeme kararıyla dinlenen telefon kayıtları, İklim Bayraktar’ın, Odatv’nin sahibi Soner Yalçın ile yaptığı görüşmeler ve Bayraktar’ın yaşadığı mağduriyet gözler önüne serilmişti. Ergenekon Terör Örgütü (ETÖ) ile FETÖ’ye yönelik mücadelenin yılmaz savunucularını yıpratmak ve itibarsızlaştırmak için tüm gücüyle saldıran Odatv, ahlaksız yayınları ile bir kez daha büyük tepki topladı.

Gözü Halk TV’de

Baykal’ın kaset komplosuyla tasfiye edildiği ve ‘Kılıçdaroğlu projesi’nin hayata geçirildiği 2010’lu yılların puslu havasında Soner Yalçın, kritik roller üstlenmişti. Yalçın, CHP’nin yan kuruluşu olan Halk TV’yi ele geçirmek istemiş ancak her seferinde Baykal’a takılmıştı. Yalçın’ın kirli girişimleri ETÖ dosyasına kadar girmişti. Soner Yalçın, CHP’li Baki Özilhan’a gönderdiği bir mektupta Halk TV’nin kendilerine verilmesini istemişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:52
  1. Odatv
  2. Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan
  3. Sözcü
  4. Soner Yalçın
  5. eski CHP lideri Deniz Baykal
  6. CHP milletvekili Nesrin Baytok
  7. İklim Bayraktar
  8. İklim Bayraktar’a yönelik taciz iddiası
  9. Murat Alan
  10. Ergenekon Terör Örgütü (ETÖ)
  11. FETÖ
  12. CHP’li Baki Özilhan
  13. Halk TV

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