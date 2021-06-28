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Gündem Karanlık Oda'nın silah haberine KADEM'den cevap
Gündem

Karanlık Oda'nın silah haberine KADEM'den cevap

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), karanlık Oda tarafından yayınlanan, 'Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı haberini yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 00:11:00 -
Karanlık Oda'nın silah haberine KADEM'den cevap

KADEM'den yapılan açıklamada, bir internet sitesindeki haberde (Oda TV) "KADEM Vakfına ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Oda TV ulaştı" ifadelerine yer verildiği aktarıldı.

​Haberin 'hayal ürünü' olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibaret olduğu ifade edilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'kız öğrenciler girip çıkarken silah taşındığı', 'durumu gören öğrencilerin şoke olduğu' gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakını da net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır."

Yurt binasının pandemi nedeniyle kapalı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü Pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

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