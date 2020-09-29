Karanlık Odacılara 17 yıl hapis istendi

İddianamede, sanık Baran’ın, Suriye ve Libya harekatlarına ilişkin detayların da yer aldığı “gizlilik” derecesi olan bilgileri, ODA TV Ankara Haber Müdürü Yıldız ile TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel’e aktardığı belirtildi. Yıldız ile Baran arasındaki konuşmalarda, Suriye ve Libya’ya gönderilecek birliklerin durumu, isimleri, toplanma bölgeleri, güzergah ve gönderilme tarihleri ile kullanılacak silah ve teçhizata ilişkin bilgiler paylaşıldığı bildirildi