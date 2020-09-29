Karanlık Odacılara 17 yıl hapis istendi
Yaptığı yalan yanlış haberlerle beyinlerindeki karanlık ideolojilerle toplum zehirleyen Kemalist OdaTV’nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, “Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 6 yıl 3’er aydan 17 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
İddianamede, sanık Baran’ın, Suriye ve Libya harekatlarına ilişkin detayların da yer aldığı “gizlilik” derecesi olan bilgileri, ODA TV Ankara Haber Müdürü Yıldız ile TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel’e aktardığı belirtildi. Yıldız ile Baran arasındaki konuşmalarda, Suriye ve Libya’ya gönderilecek birliklerin durumu, isimleri, toplanma bölgeleri, güzergah ve gönderilme tarihleri ile kullanılacak silah ve teçhizata ilişkin bilgiler paylaşıldığı bildirildi