Karanlık Oda TV'nin imdadına mafya babası yetişti

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AK Parti iktidarını karalamak için türlü yalan ve iftiralar ortaya atan ancak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla her fırsatta rezil kepaze olan Türkiye düşmanlarının medyadaki tetikçisi karanlık Oda TV, şimdi de mafyadan medet ummaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'ndan silahlar çıktığını iddia eden Oda TV'nin haberinin yalan olduğu ve söz konusu silahların çekim yapılan bir film setine ait olduğu tespit edildi.

Plastik tabanca ve tüfekleri gerçekmiş gibi gösteren Oda TV, özür dilemek bir yana dursun utanıp sıkılmadan yüzsüzce yalan haberini savunmaya kalktı.

Oda TV'nin imdadına Mafya Babası yetişti

Karanlık Oda TV, yalan haberini savunmak için firari suç örgütü lideri Sedat Peker'den yardım aldı.

Sosyal medya hesabından asılsız iddialar ortaya atıp algı operasyonu yapan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AK Parti Gençlik Kollarına dağıttığını ileri sürdü.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında canını ortaya koyarak TRT binasını darbecilerin elinden kurtarmaya giden Bakan Süleyman Soylu hakkında küstahça sözler sarfeden firari mafya bozuntusunun mesnetsiz sözlerini ciddiye alıp haberleştiren Oda TV, "AKP gençlerine verilen kayıt dışı kalaşnikoflar" başlığını attı.

Yalan haberi ortaya çıkınca kendisine dayanak olarak mafya liderini seçen Oda TV'nin bu rezil haberi büyük tepkiyle karşılandı.