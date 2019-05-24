Karanlık ODA TV'den 'milletin efendisi' köylüye büyük saygısızlık! Ahlaksız başlığa tepki yağdı

Taha Emre Özdemir Ankara

ODA TV önceki gün yayınladığı bir haberinde kullandığı 'Köylüler "Domalan" peşinde' başlığıyla tepkilere sebep oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki köylülerin, besleyici özellikleri ile bilinen ve kilosu 40 ila 80 lira arasında değeri olan 'Domalan Mantarı'na olan ilgisini haberleştiren ODA TV, haberi yayınlarken ise akıllara zarar bir başlık kullandı. Milletin efendisi köylüyü kara mizahlarına alet ederken fotoğrafta kullanılan görselle başlığı bütünleştiren ODA TV, ahlaki değerlere olan yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.