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Karanlık ODA TV'den 'milletin efendisi' köylüye büyük saygısızlık! Ahlaksız başlığa tepki yağdı

Karanlık ODA TV, önceki gün yayınladığı haberinde kullandığı başlıkla ahlaki değerlere olan saygısızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Konya'nın Ereğli ilçesinde değeri yüksek olan 'Domalan Mantarı'na köylülerin ilgisini yazan ODA TV, 'Köylüler "Domalan" peşinde' başlığıyla ahlaksızlıkta tavan yaparken, milletin efendisi köylüyü de böyle bir kara mizaha alet ettiği için tepki aldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 20:54
Karanlık ODA TV'den 'milletin efendisi' köylüye büyük saygısızlık! Ahlaksız başlığa tepki yağdı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

ODA TV önceki gün yayınladığı bir haberinde kullandığı 'Köylüler "Domalan" peşinde' başlığıyla tepkilere sebep oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki köylülerin, besleyici özellikleri ile bilinen ve kilosu 40 ila 80 lira arasında değeri olan 'Domalan Mantarı'na olan ilgisini haberleştiren ODA TV, haberi yayınlarken ise akıllara zarar bir başlık kullandı. Milletin efendisi köylüyü kara mizahlarına alet ederken fotoğrafta kullanılan görselle başlığı bütünleştiren ODA TV, ahlaki değerlere olan yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 20:54
  1. Ankara
  2. Domalan Mantarı
  3. ODA TV
  4. Ereğli
  5. Konya
  6. Köylüler

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