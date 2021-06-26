Karanlık Oda TV'den kirli algı operasyonu

Türkiye ve Katar arasında Mart ayında imzalanan ve 25 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan protokol T24'ün başını çektiği CHP medyası tarafından "Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız okuyacak" şeklinde haberleştirildi.

Ancak kısa süre içinde gerçek ortaya çıktı ve protokolün bir "öğrenci değişim programı" olduğu anlaşıldı. Söz konusu haberin tam da YKS sınavı öncesinde yayınlanması dikkat çekerken yalan haberi servis eden T24 olayla ilgili bir açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi.

Ancak yayın hayatına korsan bir şekilde devam eden karanlık Oda TV gerçeklerin ortaya çıkmasına rağmen algı operasyonunu sürdürdü.

"Habertürk canlı yayınında neler oldu: YKS'ye çocuğu giren veli 'Katar' deyince işler karıştı" başlığıyla algı dolu bir haber yayınlayan Oda TV akılalmaz ifadeler kullandı.

"Katarlı öğrencilere tıp fakültelerinde sınavsız okuma hakkı verildiği" yalanını utanıp sıkılmadan sürdüren haber sitesi görünümlü provokasyon bülteni Oda TV, sanki çocuğu sınava giren velinin durumu eleştirmek isterken muhabirin mikrofonunu çekerek buna fırsat vermediği şeklinde bir algı operasyonu yürüttü.

İşte "çamur at izi kalsın" mantığıyla hareket eden Oda TV'nin o rezil haberi: