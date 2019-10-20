Karanlık Oda TV yine algı peşinde!

yeniakit.com.tr İslam ve Müslümanlara olan nefretiyle tanınan ve spekülatif haberlerle gündemi bulandırmaya çalışan karanlık Oda TV skandal bir habere daha imza attı. Yalan haberleri nedeniyle toplumdan zerre itibar görmeyen ve karanlığını her defasında ispat eden fitneci Oda TV, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun aldığı terfiyi skandal bir dille manşete taşıdı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) son kararları geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. HSK kararında derecesi yükseltilen hakim ve savcıların listesi vardı. Derecesi yükseltilenler arasında Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da yer alıyordu.

Karanlık Oda ise Hatinoğlu'nun aldığı bu terfiyi "Danıştay Başkanı'nın kızını durdurabilene aşk olsun" şeklinde çarpıtarak verdi. Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan listede onlarca hakime benzer kararlar alındığı, Hatinoğlu'na özgü bir uygulamanın olmadığı görüldü. Olayı çarpıtan Karanlık Oda ise ahlaksızca iftira atarak sadece Hatinoğlu'nun bu imkanı elde ettiğini yazdı.