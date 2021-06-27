Karanlık Oda Tv film setini gerçek sanınca olanlar oldu

Oda TV, bugün ''Öğrenci yurdundan çıkan silahlar'' başlıklı bir haber yaptı. Caner Taşpınar imzalı haberde, Ataşehir'de bir kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar görüntülendi. Oda TV söz konusu haberi sosyal medya hesaplarından ''Odatv’den çarpıcı fotoğraflar…'' ifadesiyle paylaştı.

ODA TV, "Oda TV'den çarpıcı fotoğraf! Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" diyerek silahların gerçek olduğu imasında bulunduğu bir haberi manşetine taşıdı. Haberde, "KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı" ifadelerine yer verildi. ODA TV, bu silahların fotoğraflarını paylaşmakla kalmadı, bir de askeri uzmanlara fotoğraflardaki silahları analiz ettirdi.

Oda tv fotoğraftaki silahları askeri uzmanlara analiz ettirdi

Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun önündeki silahların fotoğraflarını askeri uzmanlara inceleten ODA TV'ye askeri uzmanlar fotoğraflarda görünen silahların G3 Piyade Tüfeği, M4 Piyade Tüfeği, AK-47 Kalaşnikov Saldırı Tüfeği olduğunu belirtti.

Basın tarihine kara bir leke olarak geçecek olan haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi: "Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar, bir silahın ele alınmadan gerçek olup olmadığının net şekilde tespit edilemeyeceğini belirtirken fotoğrafta yer alan 'özel ayrıntılar' nedeniyle silahların gerçek olduğunu düşündüklerini söyledi"

"Film seti orası, bizzat setinde çalışıyorum"

ODA TV'nin bu kadarda olmaz dedirten yalan haberindeki silah fotoğraflarının ise bir film setindeki silahlar olduğu ortaya çıktı. ODA TV'nin yalan haberini paylaşan Mavi Film Yapım'ın set çalışanı Ömer Sevinç sosyal medyadan ODA TV'ye tepki gösterdi.

Sevinç, sosyal medya hesabından ODA TV'ye, "Türkiye'de habercilik bu işte. Film seti orası. Bizzat setinde çalışıyorum. Askeri danışmanlarımızın olduğu film seti üstelik. Gelip sorsaydınız anlatırdık ama işte. Ayrıca motorumun bagajı gözüküyor hemen siliyorsunuz fotoğrafı izinsiz çekim yapmışsınız" ifadelerini kullandı.

"Yurt kapalı yurt, orada 100 kişilik çekim ekibi var"

Bir başka sosyal medya kullanıcısına cevap veren Ömer Sevinç, setle ilgili ayrıntılara da yer verdi. Sevinç, "Yurt kapalı yurt zaten. Orada 100 kişilik çekim ekibi var. Bir sürü set kamyonu var. Üzerinde projenin ismi yazıyor. Yani sence elinde çayla silah taşıyan birileri olabilir mi? :) Set işçisiyiz hepimiz" diye yorumda bulundu.

Selçuk Bayraktar'dan Oda Tv'ye tepki

Baykar Savunma Teknoloji Lider Selçuk Bayraktar ise ODA TV'nin gerçek dışı haberini paylaşarak, "Ankara KADEM yurdundan son görüntüler geldi. İçerde alev püskürten ejderhalar olduğu da söyleniyor.... @kademorgtr" ifadelerini kullanarak ODA TV'nin yalan haberini eleştirdi.

Kılıçarslan: 'Rezillik bu artık'

Yazar İsmail Kılıçarslan yapılan bu habere sosyal medyadan tepki gösterdi. Kılıçarslan Oda Tv'nin haberini alıntıladığı mesajında, "Film setinde bulunan silahlar üzerinden içinde Kadem bulunan bir haber zırvalayıp bir de üzerine "uzmanlara sorduk" falan diye kastırıyorlar. Rezillik bu artık" ifadeleri yer aldı.

Yalan haberi Sol Haber ve Halk TV'de haberleştirdi

Oda Tv'nin yapmış olduğu haberin yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen sol kesimin haber portallarında haberin yer alması tepkiyle karşılandı. Sol Haber ve Halk Tv her satırı yalan olan haberi servis ederek algı operasyonuna destek çıktı.