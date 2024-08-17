Karanlık Oda İmamoğlu’nun tarzına alışmış! İmamoğlu’nun tatillerini görmeyen Oda TV bakın neyi gördü?

ÖZEL HABER

Oda TV bu günkü haberinde Murat Kurum’u hedef alarak “ Sayın çevre bakanı ülkenin batısı yanıyor ne toplantısı?” diye bir başlık attı. Oda TV’ye göre Murat Kurum’un suçu bir toplantıya katılmakmış. Haberde şöyle diyor;

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AKP Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Toplantı, parti içi istişareler, yerel yönetimler ve Malatya’daki AKP teşkilatının değerlendirmelerine odaklandı. Ancak Bakan Kurum’un toplantıya katılması, eleştiri oklarını üzerine çekti.

Neden eleştiri oklarını üzerine almış? Toplantıya katıldığı için. Ülkenin batısı yanarken bakan Kurum neden toplantıya katılmış?

Evet mevsim itibarı ile ülkenin batısında yangınlar olduğu doğrudur. Ancak bu sorun ile mücadele eden ilgili bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı. Bakan İbrahim Yumaklı görevinin başında ve çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre bakanı olarak Murat Kurum’un bu yangınlardan habersiz olduğunu vurgulamak ne ahlaka ne de basın ilkelerine yakışıyor. Bakan Kurum’un bir saatlik bir toplantıya katılması Ülkenin batısının yanmasına mı neden oldu? Bu ne kirli habercilik anlayışıdır.

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Oda TV’nin yaptığı haber akıllara İmamoğlu’nun İstanbul’un batısı değil tamamı kara teslim olduğunda balıkçı lokantasında keyif yapmasını akıllara getirdi.

Depremde kar tatili yapan İmamoğlu’nun “Benim tarzım bu, toplum buna alışacak” sözlerini hatırlattı.

Anlaşılan Oda TV duygusal olarak İmamoğlu’nun bu tarzına alışmış. Anlaşılan o nedenle yerel seçimlerde İmamoğlu’na rakip olan Murat Kurum’u hedefine almaya devam ediyor.