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Gündem Karanlık Oda, banka soyguncusuna sahip çıktı! Eşkıyaya dost devlete düşman
Gündem

Karanlık Oda, banka soyguncusuna sahip çıktı! Eşkıyaya dost devlete düşman

Türkiye karşıtı haberiyle bilinen karanlık Oda TV, polislere kurşun sıkan banka soyguncusu Deniz Gezmiş'e sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:45:00 -
Karanlık Oda, banka soyguncusuna sahip çıktı! Eşkıyaya dost devlete düşman

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı haberiyle gündemi meşgul eden karanlık Odatv son haberiyle 'eşkıya' savunuculuğu yaptı.

Karanlık haber sitesi "Devlet hala Deniz Gezmiş ismine düşman" başlıklı haberinde polislere kurşun sıkan banka soyguncusu Deniz Gezmiş'e sahip çıkarken devleti hedef aldı.

Söz konusu haberin konusu ise; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Nisan 2011’de açılışını yaptığı Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Deniz Gezmiş parkının isminin “Deprem Parkı" olarak değiştirilmesi.

İşte o skandal haber:

İşte '68' komünist kuşağının 'kahramanlaştırdığı' Deniz Gezmiş'in vukuatlarında bazıları:

27 Şubat 1947′de Ankara'nın Ayaş ilçesinde doğan Deniz Gezmiş, 7 Kasım 1966'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Adını da burada altına imza attığı öğrenci olayları ile duyurdu. Üniversitenin işgali ve karşıt görüşlü öğrencilerle girdiği silahlı çatışmalar da bu eylemlerden bazıları oldu.

Silahlı eğitim aldı

Hakkında 23 Haziran 1969′da çıkan bir tutuklama kararının ardından Filistin'e kaçtı. 1 Eylül 1969′a kadar Filistin'de kaldı ve FKÖ kamplarında silahlı eğitim aldı. Bu dönemde üniversiteyi işgalden dolayı Hukuk Fakültesin'den atıldı.

23 Eylül 1969′da hukuk fakültesinde olduğu bir sıra polis tarafından yakalarak gözaltına alında da 25 Kasım'da serbest bırakıldı. Ancak okulda yapılan aratırmalarda Deniz Gezmiş'e ait silahlar ele geçirildiği için tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. 20 Aralık 1969′da tutuklanan Deniz Gezmiş, 18 Eylül 1970′e kadar hapis yattı.

THKO terör örgütünü kurdu

Hapisten çıkmasından sonra öğrenci hareketlerinden uzaklaşarak Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan'la birlikte Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu isminde terör örgütünü kurdu. Kimileri tarafından "Türkiye'de silahlı mücadele veren ilk siyasi örgüt" diye pazarlansa da, THKO hem o günkü hem de bugünkü hukuk literatüründe tipik bir terör örgütüydü ve öyle faaliyet gösterdi.

Polise kurşun sıktılar

Deniz Gezmiş ve arkadaşları THKO'nun kuruluşunu, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde nöbet tutan polislere kurşun sıkarak ilan etti.

Yaralanan polislerin düştüğü yere, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Sinan Cemgil tarafından THKO bildirisi bırakıldı.

Banka soygunu, gasp, adam kaçırma...

Yaptığı eylemlerden bazıları şöyle:

Silah tehdidiyle İş Bankası'nı soyma,

İstanbul'da birçok soygun ve gasp eylemi,

ODTÜ'de görevli bir kişinin arabasının gasp silah zoruyla gasp edilmesi,

Zorla evine girilen bir astsubayın eşinin tabancayla yaralanması,

Bir astsubayın silah zoruyla kaçırılması,

Şarkışla ve Gemerek'te güvenlik güçleriyle silahlı çatışma, ABD askerlerinin kaçırılması...

1971'de yakalandılar

1971 yılında kurulan THKO ve Deniz Gezmiş çok kısa bir süre işte bu eylemlere imza attı...

Yaptığı eylemlerden dolayı Deniz Gezmiş hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

6 Mayıs 1971'de idam edildiler

9 Ekim 1971′de son bulan mahkeme'de TCK'nın 146. maddesinin ihlali gerekçesiyle 9 Ekim 1971′de idama mahkum edildi. 6 Mayıs 1972 tarihinde Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ile birlikte saat 1.00-3.00 arasında Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde idam edildi.

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Yorumlar

deniz

BİZİM İNSANIMIZ GEÇMİŞE ÇOK TAKILIYOR GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI O DÖNEMİN ŞARTLARI ÖYLEYDİ ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKALIM ÜLKEMİZİ DAHA İLERİYE NASIL GÖTÜREBİLİRİZ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ NASIL OLABİLİRİZ ÇAĞIN GEREKLERİNE GÖRE NASIL BİR DİZAYN İÇİNDE İLERLEYEBİLİRİZ DURMAK YOK YOLA DEVAM BİZİM YOLUMUZ İLERİ DAİMA İLERİ GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI GELECEĞİMİZİ NASIL ŞEKİLLENDİRİR KARDEŞLİK BAGLARIMIZI NASIL GÜÇLENDİRİRİZ ONLARA BAKMAK GEREK GİDECEK YERİMİZ YOK BU ÜLKE BİZE YETER
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Ercan

Eşkiya, katile karşı iseniz ölüm yıldönümünde Abdullah Çatlı'nın mezarını ziyaret edenleri de teşhir etmelisiniz.
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