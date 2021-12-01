Karanfili Saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor?
Karanfil suyu saça inanılmaz etkisi
Karanfil ağacının çiçek tomurcuklarından elde edilen bu baharat, yüzyıllardır ağız kokusu ve diş ağrıları ile mücadelede kullanılmaktadır.
Karanfilin antibakteriyel özelliği, foliküllerin hava alabilmesini sağlayarak yeni saç oluşumuna yardımcı olur. Saça onlarca faydası bulunan karanfil, saç bakımında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Hazırlanışı
1 su bardağı kadar suyu kaynatın. İçine 10-15 tane karanfil atın. Karşımı kapağı kapalı bir kavanozda 15 dakika demlenmeye bırakın. Hazırladığınız karanfil suyunu boş bir spreyli şişeye doldurup saç derinize uygulayabilirsiniz.