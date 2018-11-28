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Karanfil yağının bu faydalarına şaşıracaksınız

Karanfil yağı nasıl kullanılır? Karanfil yağı nelere iyi gelir? İşte karanfil yağının faydaları…

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:05
Karanfil yağının bu faydalarına şaşıracaksınız

Karanfil yağının sağlığımıza olan faydaları çok geniştir. Karaciğer sağlığı cilt sağlığı özellikle de diş sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Karanfil yağının çeşitli rahatsızlıklara karşı olan faydalarını şu şekilde sıralayabilmek mümkündür.

CİLT SAĞLIĞI VE AKNE

Akneyi ortadan kaldırmak için doğal bir çare olarak, 3 damla karanfil yağını alın ve 2 tatlı kaşığı ham bal ile karıştırın. Bu karışımı yüzünüzde bekleterek sonrasında ılık su ile durulayın.
Balın ve karanfilin antioksidan etkisi sivilcelerinizi hızlı bir şekilde iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ BARINDIRMAKTADIR

Antioksidanlar, hücre ölümü ve kanser de dahil olmak üzere serbest radikallerin neden olduğu hasarı tersine çeviren moleküllerdir. Araştırmalar, antioksidanların yaşlanma dejenerasyonunu yavaşlattığını ve vücudu kötü bakteri ve virüslere karşı koruduğunu göstermiştir.
Yüksek antioksidan seviyesi ve öjenol seviyeleri nedeniyle karanfil ayrıca "koruyucu" madde olarak bilinmektedir.

SİNDİRİME VE ÜLSERE YARDIMCI

Geleneksel karanfil yağı kullanımları arasında hazımlığı iyileştirme, kabızlı önleme, ülsere iyi gelme gibi seçenekler yer almaktadır.

2011'de yayınlanan çeşitli hayvan modellerini kullanan bir çalışma, karanfil yağının hem gastro-koruyucu hem de anti-ülser özelliklerine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

KARANFİL YAĞININ DİŞE ETKİLERİ

Karanfil yağı içerisinde ojenol madde bulundurmaktadır. Ojenol madde doğal anestezik ve antibakteriyeldir. Karanfil yağı ağız ve diş eti iltihabını azaltmaya yardımcı olur.

KARANFİL YAĞI DİŞ İÇİN NASIL KULLANILIR?

İlk olarak top şekline getirilmiş pamuğu alın ve karanfil yağının içerisine daldırın.

Ağrının olduğu bölgeye karanfil yağı olan pamuğu batırın ve bir süre bekletin.

Karanfil yağınız yoksa , tam bir karanfil kullanabilirsiniz . Karanfil etkilenen bölgeye yerleştirin ve ağrı gelene kadar orada bırakın.

Karanfil yağının etkisi çok güçlü ise, seyreltmek için zeytinyağı kullanın .

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:05
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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