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Karanfil neye iyi gelir? Karanfilin faydaları nelerdir?

Karanfil neye iyi gelir? Karanfilin faydaları son zamanlarda internet ortamında çok fazla merak edilen ve aranan şeylerden bir tanesi… Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfilin faydaları, sindirime yardımcı olmak , kanserle karşı savaşmak , karaciğeri korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, şeker hastalığını kontrol etmek ve kemik kalitesini korumak gibi çeşitli şekillerde sıralanabilir. İşte karanfilin çok önemli faydaları...

10 Ekim 2019 Perşembe 14:11
Karanfil neye iyi gelir? Karanfilin faydaları nelerdir?

Karanfil neye iyi gelir? Karanfilin faydaları son zamanlarda internet ortamında çok fazla merak edilen ve aranan şeylerden bir tanesi… Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfilin faydaları, sindirime yardımcı olmak , kanserle karşı savaşmak , karaciğeri korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, şeker hastalığını kontrol etmek ve kemik kalitesini korumak gibi çeşitli şekillerde sıralanabilir. İşte karanfilin çok önemli faydaları...

Karanfilin faydaları nelerdir? 

Karanfil, antioksidan özelliğe sahip nefis bir baharattır. Bu özelliği sayesinde stres ve kaygıyla başa çıkmanıza destek olur.

İçinde bolca bulunan omega 3 yağ asitleri sayesinde karanfil, hafızayı güçlendirme konusunda oldukça başarılı olan baharatlardandır. Sınav zamanı ezber derdine çözüm olur.

Aslında karanfilin pek çok faydasının nedeni olan eugenol adlı bileşen, dikkat dağınıklıklarını önler, zihninizi berraklaştırır.

Yine içindeki eugenol sağolsun, karanfil fiziksel ağrıların da önüne geçer. Özellikle baş ağrılarının geçmesinde önemli bir rol oynar. Etkisinden hızlıca yararlanmak için yemek yerine artık her yerde bulabileceğiniz yağ halini ağrı olan bölgeye sürmeniz yeterli olacaktır.

Karanfilde bulunan manganez ve magnezyum da en az eugenol kadar faydalıdır ve vücudunuza dinçlik verir. Depresyon halinden kurtardığı da bilinmektedir.

Lifli yapısı ve içinde bol bol bulunan K vitamini sayesinde karanfil, yaşadığınız sindirim sorunlarının önüne geçer. Aniden başlayan mide bulantılarına kokusu ve mide rahatlatma etkisiyle çare olur.

Çocukluğumuzdan beri görürüz dişi ağrıyan insanların ağrı olan yere karanfil bastıklarını. İşte tam da aynı yöntemi uygulayın siz de ağrınız olursa bu zor zamanlarınızda. Çünkü karanfil hem antiseptik yani mikropları öldürücü hem de analjezik yani ağrı kesici özelliklere sahiptir.

Balgam söktürücü etkisiyle sınav zamanı gireceğiniz öksürük krizlerinden kurtarır, vücudun direncini artırarak hasta olmanızı önler. Size de rahat rahat ders çalışmak kalır.

Karanfilin içinde bulunan alpha-kadinol, maslinik asit ve alpha-kubeben adlı bileşenler, kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır ve ishali keser.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:11
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