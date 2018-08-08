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Karanfil nelere iyi gelir?

Diş ağrılarına ve diş eti kanamalarına karşı önleyici bir etkisi bulunan karanfil, bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü dengeler. Karanfilin faydaları arasında kas ve eklem ağrılarının giderilmesi de bulunur.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:12
Karanfil nelere iyi gelir?

KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Kış mevsiminde ortaya çıkan yüksek ateş sorununa iyi gelir.

Mide rahatsızlıklarını, bulantı ve kusma sorunlarını hafifletir.

İshali önleyici bir etkisi bulunuyor.

Ağızda oluşan yaraların giderilmesine katkı sağlar.

Karanfil kalbi güçlendirir, adeta bir kalp dostudur.

Cildi yenileyici ve daha diri gösteren etkileri vardır.

Hafızayı güçlendirir, kan dolaşımını arttırmaya katkı sağlar.

Karanfilin en önemli faydalarından biri, ağız kokularını gidermesidir. Bilhassa soğan, sarımsak gibi kokulu yiyeceklerin ardından ağzınıza birkaç adet karanfil atabilir ve kötü kokuların önüne geçebilirsiniz.

Diş ağrılarına ve diş eti kanamalarına karşı önleyici bir etkisi vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü dengeler.

Karanfilin faydaları arasında kas ve eklem ağrılarının giderilmesi de bulunur.

Hazımsızlığa iyi gelir, sindirim sistemini düzene sokar.

Stres, sıkıntı vb. olumsuz hallerin giderilmesine destek verir.

Günümüzde bireylerin en fazla şikâyet ettiği konuların başında halsizlik ve yorgunluk gelmektedir. Bunların yanı sıra gerginlik ve sinir gibi durumlarda bir fincan su kaynatın ve içerisine 8-10 diş karanfil atın. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra, karanfil dişlerini çıkartmadan bu karışımı için. Kısa bir süre sonra kendinizi daha iyi hissedecek ve halsizliğin üzerinizden gittiğini fark edeceksiniz. Bu kürü her gün uygulamanız önerilmez, haftada 2 kere tüketmeniz yeterlidir!

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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