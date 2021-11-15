Karamollaoğlu'ndan "Temel fıkrası" gibi çıkış

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a aklı sıra göndermede bulundu. Twitter paylaşımında “İnsanımız arabasına biniyor, gözü yakıt göstergesinde. Evine geliyor, gözü sayaç göstergesinde. Markete gidiyor, gözü fiyat etiketlerinde” diye yazan Saadet Partisi lideri, “Ekonomi nasıl düzelir arayışı içinde olması gerekenler ise, algıyı nasıl düzeltiriz telaşına düşmüş. Biz, bu karamsar iklimi ve kötü ekonomik tabloyu tersine çevirmeye kararlıyız. Saadet Partisi iktidarında; enflasyon nasıl kontrol altına alınır, hayat pahalılığı nasıl son bulur, alım gücü nasıl yükselir, paramızın itibarı nasıl korunur, ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz!” ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun paylaşımıyla dalga geçen vatandaşlar ise "HDP ve CHP'ye övgüler düzen, imam hatip okullarını bile hedefe koyacak kadar gözü dönen yüzde 1-2'lik oya sahip adam mı iktidara gelecekmiş? Hakikaten Temel fıkrası gibi" görüşünü kaydetti.