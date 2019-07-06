Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum' eleştirisi: Türkiye'nin başının belası! Küçücük Hollanda...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden hükümetin tarım politikasını eleştiren bir video yayınladı.

Sertifikalı tohum politikasının Türk tarımının gelişimine zarar verdiğini belirten Karamollaoğlu, "Öyle bir sertifikalı tohum politikası güdüyorlar ki hiçbir çiftçi bunun üstesinden gelip kendi tohumunu üretemez. Her attığı adımda bir harç bir vergi bir ödeme var. Normal bir çiftçi kendi tohumunu nasıl geliştirsin? 'Efendim zaten büyükler yapsın bunu' Büyükler de yapmaz bunu devlet organize eder, devlet finanse eder" şeklindeki ifadeleri kullandı.

"Küçücük Hollanda nasıl bu noktaya geldi?"

AK Parti'nin tarım ve hayvancılık politikalarında Batı'daki gelişmeleri de takip etmediğini öne süren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gidip Batı'daki ülkelerde gelişmiş ülke artık devlet müdahil değil 'orada da müdahale edilmiyor biz de müdahale edemeyiz' diyemezsin arkadaş! Fransız çiftçisi bu noktaya nasıl geldi? Alman çiftçisi nasıl geldi? Hollanda da hayvancılık nasıl oldu da küçücük bir ülke et de süt de dünyayı besliyor? Allah rızası için insan bir gider görür. Şu anda sertifikalı tohum Türkiye'nin başının belası!"