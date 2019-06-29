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Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a destek geldi: Türkiye'nin savunma politikasını değiştiren sistem

G20 Zirvesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘S-400 işi bitti, yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk’ sözlerini yorumlayan ve destek veren SP Lideri Karamollaoğlu, “Türkiye’nin güvenliği için S-400 konusunda kararlı bir tavır sergilemesini doğru buluyoruz” dedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 21:21
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a destek geldi: Türkiye'nin savunma politikasını değiştiren sistem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nin ardından "S-400 işi bitti, yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" sözlerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan destek geldi. D-8 Ekonomi Örgütü'nün 22. yıl dönümü toplantısının ardından Sputnik'e konuşan Karamollaoğlu "Türkiye’nin kendi güvenliği için bugünkü şartlarda S-400’ler konusunda kararlı bir tavır sergilemesini doğru buluyoruz. S-400’ler, Türkiye’nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem” dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almasını desteklediklerini ifade ederek “Bizim baştan beri ifade ettiğimiz üzere, Türkiye’nin kendi güvenliği için bugünkü şartlarda S-400’ler konusunda kararlı bir tavır sergilemesini, hükümetin bu konudaki duyarlılığını doğru buluyoruz. Ama tabii, S-400 sadece S-400 meselesi değil, Türkiye’nin güvenliği daha geniş çapta ele alınmalı. Aynı zamanda Ortadoğu’da yeni şekillenme girişimleri var. ‘Yüzyılın Anlaşması’ gibi fikirler ortaya atılıyor. Arkasından Suriye meselesi halletmek için Amerika, Rusya ve İsrail bir araya geliyor. Biz G20’nin bir üyesi olarak da, Batı ile görüşmeleri önemsiyoruz. Ama bizim bölgemizin şartlarını dikkate alarak, burada haritanın değişmesi, yeniden çizilmesi konusunda herkes üzerine düşen adımları atmalı, mutlaka tedbirleri almalı diye düşünüyoruz” dedi.

"S-400’ler Türkiye'nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem"

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ‘S-400’ler sadece S-400 değildir’ diyerek “S-400’ler, Türkiye’nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem. NATO silahlarıyla uyuşmayan, NATO üyelerinden veya NATO’yla irtibatı olan üyelerden herhangi birinden Türkiye’ye karşı bir tecavüz olduğu takdirde kendisini savunma imkanı veren bir sistem. Bunun için ‘S-400 sadece S-400 değildir’ diyorum. Bunun arkasından ne gelecek, göreceğiz" diye ekledi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 21:21
  1. D-8 Ekonomi Örgütü
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Karamollaoğlu
  4. NATO
  5. S-400 hava savunma sistemleri
  6. S-400
  7. Temel Karamollaoğlu
  8. D-8
  9. Türkiye’nin savunma politikası
  10. G20 Zirvesi

YORUM YAZ

  • Biz ölümüne Biz ölümüne 17 dk önce
    Abd yaptırım uygulayacak diye dört gözle bekliyordunuz vurmak için beklediğiniz gibi olmayınca destek oluyor muhabbetti yapıyorsunuz hadi ordan. Destek olacaksanız herkes saldırdığı zaman destek olacaksın karamolla
  • Cabbar Cabbar 21 dk önce
    Reis yanına gelirse şu sakallı papazi kov gitsin elin ayağını öperim.
  • Kemal KelleKemal Kelle44 dk önce
    Daha önce niçin görüşünü açıklamadın? Trump la paralel gitmek zorundamısınız.
  • Vatan severVatan sever45 dk önce
    Sayın Akit yöneticileri lütfen Temel Karamollaoglunun düşünceleri çok onemliymiş gibi gazetemizde yer vermeyin vatanını seven insanlar rencide oluyor lütfen

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