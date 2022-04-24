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Siyaset Karamollaoğlu'ndan "AK Parti'nin oylarını neden düşüremiyoruz" açıklaması
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan "AK Parti'nin oylarını neden düşüremiyoruz" açıklaması

Ekonomide yaşanan tartışmaların olduğu şu günlerde AK Parti'nin oylarında düşüş olmamasının nedeniyle ilgili konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, bu durumu kendince 3 başlıkta açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 04:31:00 -
Karamollaoğlu'ndan "AK Parti'nin oylarını neden düşüremiyoruz" açıklaması

Sık sık farklı şirketler tarafından yapılan seçim anketlerindeki en dikkat çeken nokta, AK Parti'nin yüksek oy oranları. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yüksek oy oranlarının nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk'ten Kemal Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, bu nedeni 3 başlık altında sıraladı.

3 başlıkta sıraladı

"AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?" sorusuna, "Bunun birçok sebebi olabilir" şeklinde cevap veren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

AK Parti'den insanların kopmamasının üç sebebi var.

"Tuzu kuru olanlar"

Yani bankada parası çok olanlar. Yaklaşık olarak aileleriyle birlikte 5 milyon insan bu ekibin içinde. Bunların keyfi yerinde. Paradan para kazanıyorlar.

"Sosyal yardım alanlar"

Sosyal yardım alan 4.5, 5 milyon aile olduğu söyleniyor. Bu, 10 ila 15 milyon arası fert eder.

"Cami cemaati olanlar"

En çok endişeli olan bu kesim. Ben 'cami cemaati' olarak tanımlıyorum bunları. Sayıları 3 mü, 5 milyon mu bilemiyorum. Bu kesimin başörtüsü, Kuran kursu, İmam Hatiplerle ilgili hala kafalarında endişe var. ‘Acaba AK Parti giderse bizim bugünkü kazanımlarımız elden gider mi?' endişesi var." 

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Yorumlar

Vejo

Yooo temel efendi ben söyleyeyim bir ülkesini sevenler iki müslümanım diyenler üç huzur isteyenler düşünsenize siz altılı ganyan daha şimdiden çıkar kavgasına başladınız bile ülkeyi nasıl yönetirsiniz belli kavga kaos huzursuzluk

Kocasolak

CHP nin PKK ve İP in fetö terör örgütleriyle EVLİLİKLERİNİ saymamış. Bir de kendisinin Erbakan hocaya İHANETİNİ saymamış. A. Davutoğlu A. Babacan ikilisi küçük eniştelerin İHANETLERİNİ sözünün adamı olmadıklarını unutmuş.
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