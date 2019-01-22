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Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindiği için sessiz kaldığını savunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Konuşmazsanız yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir" ifadelerini kullandı.

22 Ocak 2019 Salı 10:16
Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "geniş mutabakat" sağlanamadığı için geri aday olmamıştı. Ancak şu sıralar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile kırgınlık yaşıyor.

Karamollaoğlu'na Gül soruldu

Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile ilgili olarak T24'e şu ifadeleri kullandı: "Yani şu an, bugün AK Parti’de artık yerleri olmayan, Tayyip Bey’in yola çıktıklarındaki arkadaşları, aslında şu anda seslerini yükseltmeleri icap eder. Yapılan yanlışlara 'yanlış' demeleri icap eder. Ama endişeliler.

"Yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir"

Yani bundan üç sene önce, 'Ya başkan bu iş böyle gitmez' diyenler, şimdi yeri geldi tekrar vazife aldılar. Olmaz. Siz, yanlışı gördüğünüz yerde söylemek mecburiyetindesiniz. Söylemezseniz, yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir, Allah saklasın. Sadece şahıslar değil, toplum böyle bir şeyle karşı karşıya."

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:16
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  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer32 dk önce
    Türkiye..beka..sonunu..ile..uğraşıyor..Abdullah..ile..temal..ne..işlerle..tövbe..tövbe..gölge..etmeyin..yetmişlik..iki...fosil..oturun..oturduğunuz..yerde..
  • bi DR.bi DR.33 dk önce
    yürü git satılmış karamolla !!
  • samisami33 dk önce
    Haksızlık karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır.
  • hayathayat37 dk önce
    bilge başkan yine bilgeliğini konuşturmuş ve taşı gediğine koymuş...yalaklardan, yandaşlardan veiktidarın yanlışlarını, kötülüklerini görüpte korkupta sesini çıkarmayanlardan bu ülkenin kurtulması laızm...
  • ali ihsanali ihsan37 dk önce
    ÇOK YAZIK. RÖPORTAJ VERDİĞİNİZ KİŞİ, DURUŞUNUZ, ÇİZGİNİZ "DİRSEK TEMASINDA" OLDUĞUNUZ KİŞİLER, SAVRULMANIZ NELERİ SAYALIM . ALLAH ÜLKEMİZE ve DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN.

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