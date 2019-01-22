Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "geniş mutabakat" sağlanamadığı için geri aday olmamıştı. Ancak şu sıralar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile kırgınlık yaşıyor.

Karamollaoğlu'na Gül soruldu

Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile ilgili olarak T24'e şu ifadeleri kullandı: "Yani şu an, bugün AK Parti’de artık yerleri olmayan, Tayyip Bey’in yola çıktıklarındaki arkadaşları, aslında şu anda seslerini yükseltmeleri icap eder. Yapılan yanlışlara 'yanlış' demeleri icap eder. Ama endişeliler.

"Yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir"

Yani bundan üç sene önce, 'Ya başkan bu iş böyle gitmez' diyenler, şimdi yeri geldi tekrar vazife aldılar. Olmaz. Siz, yanlışı gördüğünüz yerde söylemek mecburiyetindesiniz. Söylemezseniz, yarın başınıza bugün korktuğunuzdan daha büyük felaketler gelebilir, Allah saklasın. Sadece şahıslar değil, toplum böyle bir şeyle karşı karşıya."