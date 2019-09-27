Karamollaoğlu ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi
Hayatını kaybeden Mustafa Tahhan’ın cenazesinde, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu yanyana namaza durdu.27 Eylül 2019 Cuma 22:15
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı olan Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan, son yolculuğuna uğurlandı.
Tahhan için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurması gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazında önümüzdeki günlerde Kamalak ziyaret edeceğini ifade ettiği Davutoğlu ile birlikte namaza durdu. İkili arasında kısa bir muhabbetinde geçtiği öğrenildi.
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