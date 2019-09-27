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Karamollaoğlu ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi

Hayatını kaybeden Mustafa Tahhan’ın cenazesinde, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu yanyana namaza durdu.

27 Eylül 2019 Cuma 22:15
Karamollaoğlu ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı olan Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Tahhan için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurması gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazında önümüzdeki günlerde Kamalak ziyaret edeceğini ifade ettiği Davutoğlu ile birlikte namaza durdu. İkili arasında kısa bir muhabbetinde geçtiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:15
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Ahmet Davutoğlu

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  • CunhurCunhur38 dk önce
    Utanmıyor bunlar Cumhur dan. Siyaseden ve dinen tam.bir ahmakdirlar.Hele de Davıd beyin gözüne dursun beslediğimiz husn-ü zan
  • Vatandaş Vatandaş 52 dk önce
    Milli Görüş, 3 parçaya bölündü. Fatih Erbakan, Temel Karamollaoğlu ve Davutoğlu, bu şekilde iktidara gelmek mümkün değil. Bir strateji geliştirilmelidir.Başkanlıkta Davutoğlu, milletvekilliklerinde ise 3'e ayrılmalı. Fatih Erbakan ve Karamollaoğlu'nun eli güçlendirilmeli,Davutoğlu'na muhalefet etmeli. Bunun için mecliste mutlaka grup kurabilmeli. Fatih Erbakan minimum %5 oy alabilmeli ki grup kurabilsin. Saadet de aynı şekilde %5-6 oy almalı.

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