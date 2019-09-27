Karamollaoğlu ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi Hayatını kaybeden Mustafa Tahhan’ın cenazesinde, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu yanyana namaza durdu.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı olan Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan, son yolculuğuna uğurlandı. Tahhan için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurması gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazında önümüzdeki günlerde Kamalak ziyaret edeceğini ifade ettiği Davutoğlu ile birlikte namaza durdu. İkili arasında kısa bir muhabbetinde geçtiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.