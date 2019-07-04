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Karamollaoğlu TÜİK’e de inanmadı: Yani şimdi mantıklı mı?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK tarafından resmi olarak açıklanan enflasyon rakamlarına da inanmadı. Karamollaoğlu, “Yani şimdi mantıklı mı?” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:55
Karamollaoğlu TÜİK’e de inanmadı: Yani şimdi mantıklı mı?

31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Yenileme Seçimi’nde CHP ile ‘dirsek teması’ yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına inanmadığını söyledi.

Balgat Eğitim Merkezi’nde gündeme ilişkin konuları değerlenirdiği basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Karamollaoğlu, enflasyon rakamlarına ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

Bu noktada ben iktidara bu tip manipülasyonlarda 10 üzerinden 10 veririm. Yani şimdi mantıklı mı? Tam şu sıralarda siz zamları yapacaksınız, bunu da enflasyon rakamlarının içine koyacaksınız. Akıl var, mantık var. Orada zekiler; ama zekanın bu kadarı keskin sirke küpüne zarar tarzında yorumlanmalıdır. İktidarın rakamlarına güvenmiyorum ben artık; çünkü manipüle edildiği çok açık ve net.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:55
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi
  4. Enflasyon
  5. TÜİK
  6. TÜİK enflasyon

YORUM YAZ

  • SmaelAhmedov SmaelAhmedov 6 dk önce
    Buna gore Türkiyedeherşeyin fiyatı düşmesi lazım.Sırf zam vermemek için yalan yanlışrakamlar açıklanıyor.Yazıklarolsun...
  • Kazim Aktar Hamburg Kazim Aktar Hamburg 6 dk önce
    Kara Adam önce dava adamı olmalı sonra sonra ispatlamalı ve tövbe etmeli zararından dolayı davayave kimse hizmet ediyor bu kara kara insanlarla hep oldu safındayer aldı
  • AliAli17 dk önce
    Ulan zübük enflasyon kim sen kimsin. Enflasyonu çok bildiginden partin dilemiyor onun,bunun kapısında dilenci köpeği gibi yalakalik yapıp gününü kurtarmayaçalıştığınıbu sana oy verenler anlamıyorlar mızannediyorsun pkkpyd chp hdphepsiyle dirsek temasındasın adam olsan büyük millet meclisinde temsil hakkın olur.bir dahaki secimdetemelli NAL toplayacaksın gidişatın hiç de içaçiçideğil.sen en iyisi sakalı kes dağa çıkbence .
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 26 dk önce
    Karamollaoğlu nün allah aklını almış canımıda tez zamanda alır inşallah
  • ErsinErsin26 dk önce
    Yerden göge kadar hakli, carsi pazar fiyatlari ve gelen zamlar tamamen aksini söylüyor. Kendi halkini bile kandiranlar yabancilarin kendine güvenmesini ve yatirim yapmasini bekliyorlar daha cok beklerler.
  • CanCan26 dk önce
    Bence de mantıklı değil akpartinin en zayıf yeri. İnsanlar aldatılmak istemiyor. Zam vermicez diyin kardeşim. Boyle boyle sıkıntılarımız var deyip izah edin. Ülkemiz tehlike altında yerli silah füze yapıyoruz deyin. Millet zam falan istemez. Yeter ki maytap geçmeyin. He tabi millet zam almıyorsa siz de almayın. Bürokratı, milletvekili, cumhurbaşkanı herkes fedekarlık yapsın. Yük millette olmasın sadece
  • aliali34 dk önce
    yahu sen kimsin, inansan ne olur inanmasan ne olur, yerel seçim bitti, senin işin bitti, sen yerelden yerele konuş hükümet işleri seni aşar. yüzde 0,9 ile ne konuşuyorsun.
  • FeritFerit34 dk önce
    Bak tuik karamolla oğlu bile size inanmıyorsiz bu milletin gözünün içine baka baka haksızlık yapıyorsunuz bu milletin hakkını yiyorsunuz.tabi bu haksızlıkta hükümetin işine geliyor.
  • İHSD Başkanı ALİ AKBAŞ İHSD Başkanı ALİ AKBAŞ 36 dk önce
    Ekrem İmamoğlu,nu ( yalanoğlu) İBB başkanı olarak saadet oyları ile seçtirmek mantıklı mı
  • serdar61serdar6136 dk önce
    adam haklı..tüik e verilen bilgiler ne kadar doğru..ha tabi 3 temmuz enflasyon oranı açıklanacak açıklamaya günler kala benzin şeker çay aklına ne gelirse zammı bindirdin..somra değil %15 %5 bile bildirirsin sonra damat çıkar bak enflasyon aşgıda..y abunlar kafa buluyor bizle milletin geçim standart hali ortada DOLAR DÜŞÜYOR MAZOT VE BENZİNA sürekli zam ona zam buna zam eeee enflasyon düştü ARKADAŞ BU KADARDA DEĞİL ARTIK
  • bilocanbilocan37 dk önce
    Doğru söylüyor. Ben de inanmıyorum.
  • hasanhasan38 dk önce
    sen inandın mı dangalak....enflasyon 13 faiz oranı 23

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