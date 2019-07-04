Karamollaoğlu TÜİK’e de inanmadı: Yani şimdi mantıklı mı?

31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Yenileme Seçimi’nde CHP ile ‘dirsek teması’ yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına inanmadığını söyledi.

Balgat Eğitim Merkezi’nde gündeme ilişkin konuları değerlenirdiği basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Karamollaoğlu, enflasyon rakamlarına ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

“Bu noktada ben iktidara bu tip manipülasyonlarda 10 üzerinden 10 veririm. Yani şimdi mantıklı mı? Tam şu sıralarda siz zamları yapacaksınız, bunu da enflasyon rakamlarının içine koyacaksınız. Akıl var, mantık var. Orada zekiler; ama zekanın bu kadarı keskin sirke küpüne zarar tarzında yorumlanmalıdır. İktidarın rakamlarına güvenmiyorum ben artık; çünkü manipüle edildiği çok açık ve net.”