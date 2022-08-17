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Siyaset Karamollaoğlu hangi safta olduğunu yeni mi anladı? Üstün Dökmen'e sert tepki: Bu mantıktaki insanlar yüzünden seçim kaybedilirse kaybedilir
Siyaset

Karamollaoğlu hangi safta olduğunu yeni mi anladı? Üstün Dökmen'e sert tepki: Bu mantıktaki insanlar yüzünden seçim kaybedilirse kaybedilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam'ın emri olan başörtüsüne düşmanlık eden Üstün Dökmen'e sert tepkide bulundu. Karamollaoğlu, "Bir psikolog, bir kadının kıyafetinden ötürü o mesleği icra etmemesini söylüyorsa önce kendi mesleki yeterliliğini ardından kendi zeka düzeyini mutlaka sorgulamalıdır. Zaten bu mantıkta insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 23:48:00 - 2022-08-17 23:54:27
Karamollaoğlu hangi safta olduğunu yeni mi anladı? Üstün Dökmen'e sert tepki: Bu mantıktaki insanlar yüzünden seçim kaybedilirse kaybedilir

Geçtiğimiz günlerde 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen, başörtülü kızları hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" zırvasında bulunan başörtüsü düşmanı Üstün Dökmen, vatandaşlardan yoğun tepki almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Üstün Dökmen'e sert tepkide bulundu. Ancak Karamollaoğlu'nun açıklamalarındaki bir ayrıntı dikkat çekti. 

"Bu mantıkta insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir"

Başörtülülere saldırıya tepki gösterirken seçimi kaybedebileceklerini de vurgulaması  dikkat çeken Karamollaoğlu, "Birtakım kişilerin Türkiye'nin yaşadığı bazı olumlu gelişmeleri kabullenmekte zorlandıklarını gösteriyor bu durum. Allah rızası için yıllardır yapmaya çalıştığınız şu baskıları bırakın. Mantıksızlıkları bir kenara koyun. İnsanların deneyimlerini paylaşırken onları yargılamama gibi temel meslek etiğine sahip olması gerekir. Bir psikolog, bir kadının kıyafetinden ötürü o mesleği icra etmemesini söylüyorsa önce kendi mesleki yeterliliğini ardından kendi zeka düzeyini mutlaka sorgulamalıdır. Zaten bu mantıkta insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir" ifadelerini kullandı.

Hangi safta bulunduğunu yeni mi anladı?

Üstün Dökmen gibi başörtüsü düşmanlarının yüzünden "seçimi kaybedebileceklerini" belirten Karamollaoğlu'nun bu ifadesi, "Başörtüsü düşmanlarıyla aynı safta olduğunu yeni mi anladı?" sorusunu akıllara getirdi.

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Yorumlar

M.Ali Şahin

Dede dede can dede tespihi mercan dede ah be dede defalarca söyledik git torunları sev onlarla birlikte vakit geçir bak bu işler sana ağır geliyor geçen gün bir tanesi Sivas dedi madımak dedi hesap dedi tabi sen bunları takip edemiyorsun dede hadi evimize gidelim bırak bu işleri gençler yapsın.

Nadir

Gel bu adama müslüman de Allah cc korktuğumuzdan sadece münafık diyoruz sebebide Allah cc emirlerini islam kaidesinden değilde seçim açısından sorguluyor onun için bu adam münafıktır rahatlıkla söyleyebilirim deseki sen islama savaş açtın sen kimsin seni telin esiyoruz baş tacı ama bu adamlar yüzünden derken chp zihniyeti gizlemeye çalışarak bireysel oldugunu asıl büyük tehlikeyi kamufle etme derdinde Allah cc seni vede senin gibi olanları hep beraber chp çatısı altında haşr eylesin
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