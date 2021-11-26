Karamollaoğlu darbecileri savundu: İçime sindiremiyorum

Halk TV canlı yayınına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Şubat davasında ceza alan generallerle ilgili konuştu.

Karamollaoğlu, "Ben diyorum ki helalleşme bu noktada, ordunun bu kademesini gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını, Türk ordusunun başındaki bu insanların içime sindiremiyorum. 28 Şubat'la ilgili olarak söylüyorum bunu, Bizi rencide etti. Bu noktada, böyle bir tavrın içindeyim ben, bu helalleşme manasına mı gelir, gelmez mi ayrı bir konu" ifadelerini kullandı.