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Gündem Karamollaoğlu darbecileri savundu: İçime sindiremiyorum
Gündem

Karamollaoğlu darbecileri savundu: İçime sindiremiyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de yaptığı açıklamada, 28 Şubat davasında ceza alan generallerin hapis cezası almasını içine sindiremediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 01:18:00 -

Halk TV canlı yayınına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Şubat davasında ceza alan generallerle ilgili konuştu.

Karamollaoğlu, "Ben diyorum ki helalleşme bu noktada, ordunun bu kademesini gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını, Türk ordusunun başındaki bu insanların içime sindiremiyorum. 28 Şubat'la ilgili olarak söylüyorum bunu, Bizi rencide etti. Bu noktada, böyle bir tavrın içindeyim ben, bu helalleşme manasına mı gelir, gelmez mi ayrı bir konu" ifadelerini kullandı.

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