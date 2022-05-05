Karamollaoğlu bu işe ne diyecek? CHP Gençlik Kolları 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' kurdu!
Eşcinsel sapkınlara verdiği sözü tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gençlik Kolları teşkilatı, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'' kurdu.
Yeniakit.com.tr
CHP Gençlik Kolları tarafından "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'' kuruldu. Cinsiyetler arası eşitlik konusunda siyasi çalışmalar yapacak kurul, çalışmalarına ilişkin hazırladığı raporları, daha önce eşcinsel sapkınlara, "Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak." sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.
"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'' 2019 yılında CHP'li üyelerin önerisi ile Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurulmak istenmiş AK Parti ve MHP teklife itiraz etmişti.
Sapkınlara seçim vaadi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşcimnsel sapkınlara yönelik seçim vaadinde, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın değişik noktalarına "Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" yazılı afişler astırmıştı.
Gözler Karamollaoğlu'nda!
Sapkınlara yönelik çalışmalarına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na, kendisini merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yol ve dava arkadaşı olarak tanıtan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ne tepki vereceği merakla bekleniyor.