Karamollaoğlu, Ayasofya Camii'ne neden gitmediğini açıkladı: Uzun yıllardır bekledik ama...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya Camii'nin açılışı ile ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Katılmamasının özel bir nedeni olmadığını ifade eden Karamollaoğlu pandemiye dikkat çekti.

Karamollaoğlu, “Özel bir şey yoktu ama bildiğiniz gibi bu dönemde bir pandemi var. Bundan dolayı da sıkıntılar var ben sabah televizyonlara baktığımda, alınan bütün tedbirlere rağmen Ayosofya'nın içinin tıka basa dolduğuna şahit oldum” ifadesini kullandı.

Ali Erbaş'ı arayarak teşekkür etti

Karamollaoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Tabi orada olmak güzel bir şey ama illede bir merasim münasebetiyle olmak şart olarak görmüyorum ama teşekkür ediyorum, özellikle Diyanet İşleri Başkanımızın arayarak davet etmesini önemli görüyorum. Bu sefer orada olamadık ama bundan sonrakilerde inşallah oluruz.

“Müthiş bir izdiham olacağını az çok biz de biliyorduk”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bizzat kendisini arayarak davet ettiğini belirten Temel Karamollaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

* Tabi bugün müthiş bir izdiham olacağını az çok biz de biliyorduk. Katılma imkanımzı bu sefer olmadı ama gönlümüz Ayasofya'daydı, bu kadar uzun bir aradan sonra Ayasofya Cami'sinin yeniden ibadete açılmış olması hakikaten bizi memnun etti.

* Biz bedenen orada olamadık ama gönlümüz oradaydı, şu anda da orada. Bu kararı almaya vesile olanları bu kararı alanları tebrik ediyorum öncelikle. Bunu sık sık tekrar ettik, Ayasofya bir simgedir, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettikten sonra sadece Ayasofya Camii'ni kendi mülküyetine almış ve onu cami olarak vakfetmiştir.

"Uzun yıllardır biz bunu bekledik ama nasip bugüneymiş"

* Bu alınan karar, o vakfiyenin yerine gelmesi kararıdır uzun yıllardır biz bunu bekledik ama nasip bugüneymiş. En kısa zamanda başka bir vesileyle İstanbul'a gittiğimizde Ayasofya'yı ziyaret edeceğiz. Ayasofya'nın bundan sonra yıllarca bu millete müslümanlara ibadet yeri olmasını temenni ediyorum.