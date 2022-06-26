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Siyaset Karamollaoğlu açıkladı! Kılıçdaroğlu 6'lı masada adaylığını ilan etti mi?
Siyaset

Karamollaoğlu açıkladı! Kılıçdaroğlu 6'lı masada adaylığını ilan etti mi?

CHP'li kurmaylar tarafından kesin bir dille 'cumhurbaşkanı adayı' olarak gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun alenen adaylık açıklamasında bulunmadığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim tarihi açıklansın, bir araya gelir gerekli açıklamayı yaparız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 09:13:00 - 2022-06-26 09:18:43
Karamollaoğlu açıkladı! Kılıçdaroğlu 6'lı masada adaylığını ilan etti mi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masada birlikte yer aldıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyip istemediğiyle ilgili soruya yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu alenen 'Ben istiyorum' demedi ama kendi partisinin içinden bazıları 'Bizim adayımız odur' dediler" ifadesini kullandı. Adaylarının henüz belli olmadığını da belirten Karamollaoğlu, "Seçim tarihi açıklansın, bir araya gelir gerekli açıklamayı yaparız" dedi.

Türkiye 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, 6'lı masanın adayının kim olacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Son dönemde gerek kendi gerekse kurmaylarının açıklamaları doğrultusunda aday olabileceği konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili merak edilen soru Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'na yöneltildi.

"Kılıçdaroğlu alenen 'Ben istiyorum' demedi"

Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'nin yönelttiği, "6'lı masa ortağınız sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor ama 6'lı masadan hiç ses çıkmıyor gibi bir durum mu var?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu alenen 'Ben istiyorum' demedi ama kendi partisinin içinden bazıları 'Bizim adayımız odur' dediler" ifadesini kullandı.

"Doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'yla alakalı bir konu değil"

Kılıçdaroğlu'nun, adaylarını açıklayan Cumhur İttifakı'na sık sık "adayınızı açıklayın" diyerek çıkışta bulunmasına karşın, Millet İttifakı adayının belirsiz olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP liderine çağrı yapmasına ilişkin konuşan Saadet lideri Karamollaoğlu, "Bu doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'yla alakalı bir konu değil, prensip olarak kararımız böyle" dedi.

"Seçim tarihi açıklanınca adayımızı açıklarız"

Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmadığını, seçim tarihi açıklandığı zaman yetkililerin bir araya gelerek gerekli açıklamayı yapacaklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Elbette her parti bu konuyu kendi yetkili organlarında görüştükten sonra kanaatlerini belirleyecektir ama prensip olarak biz cumhurbaşkanı adayının tek aday olmasının doğru olacağı kanaatimizi ifade etmiştik, o kadar" diye konuştu.

 

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Yorumlar

doğru yazılanlar

k. MAL istiyorda başkan olmayı daha emir bekledikleri yer kimi aday gösterirlerse o, Reis'karşısına çıkaracak kimseyi bulamıyorlar, yalancı temel karamollaoğlu SEÇİM tarihi BELLİ bunu herkes biliyor, günah, günah ErbakanHocamızın partisinden ÇIK DEFOL, fatih erbakanda lgbt cilere, tescilli yalancılara yalakalık yapsın, olmaz olsun Onun gibi evlat. Reis'in yanında olmalı idi, yüzde doksan dokuz Müslüman olan Ülkede, Türban yasağı vardı, AYASOFYA KEBİR CAMİ ŞERİFİ müze idi, ERDOĞAN AÇTI CAMİ olarak, türban yasağını ERDOĞAN kaldırdı, İmam Hatiplerde 0 sıfır öğrenci ERDOĞAN katsayı problemini çözdü, öğrenci doldu, KUR'AN AZİMÜŞŞAN OKUL sıralarında OKUL gözlerin kör, kulakların Sağırmı? chp Müslüman düşmanıdır. türban düşmanıdır. İstanbul sözleşmesini getirecekmiş ilk işi lgbtci lerin haklarını korumak için afişler astırmıştırgelentepkiler üzerine kaldırdı chp k.MAL

KEMALİST

Bir defa akıl yürütün; Kemal Bey, aday olmuş olsa ;yada olacak olsa neden bu kadar beklensin ki:))zaten Başkanlı yada parti başkanı ortda biri ?tabi ki, bu kişi muhtemelen bir başka görevde ve Aday aynı zamanda ,Muhalif partiler adınada konuşacağı için beklemeye alınmış Eylül aynı bekleyin açıklanacaktır yavaş yavaş buraya konulacak aday halkın aynı yüzleri görmek istemediği işte Bahçeli,Erdoğan yada Kılıçdaroğlu olmayacaktır aynı kavgaların bitmesi içinde...demkki yeni bir isim,beklenti ortaya konulacaktır...!
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