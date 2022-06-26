Karamollaoğlu açıkladı! Kılıçdaroğlu 6'lı masada adaylığını ilan etti mi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masada birlikte yer aldıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyip istemediğiyle ilgili soruya yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu alenen 'Ben istiyorum' demedi ama kendi partisinin içinden bazıları 'Bizim adayımız odur' dediler" ifadesini kullandı. Adaylarının henüz belli olmadığını da belirten Karamollaoğlu, "Seçim tarihi açıklansın, bir araya gelir gerekli açıklamayı yaparız" dedi.

Türkiye 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, 6'lı masanın adayının kim olacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Son dönemde gerek kendi gerekse kurmaylarının açıklamaları doğrultusunda aday olabileceği konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili merak edilen soru Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'na yöneltildi.

"Kılıçdaroğlu alenen 'Ben istiyorum' demedi"

Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'nin yönelttiği, "6'lı masa ortağınız sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor ama 6'lı masadan hiç ses çıkmıyor gibi bir durum mu var?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu alenen 'Ben istiyorum' demedi ama kendi partisinin içinden bazıları 'Bizim adayımız odur' dediler" ifadesini kullandı.

"Doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'yla alakalı bir konu değil"

Kılıçdaroğlu'nun, adaylarını açıklayan Cumhur İttifakı'na sık sık "adayınızı açıklayın" diyerek çıkışta bulunmasına karşın, Millet İttifakı adayının belirsiz olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP liderine çağrı yapmasına ilişkin konuşan Saadet lideri Karamollaoğlu, "Bu doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'yla alakalı bir konu değil, prensip olarak kararımız böyle" dedi.

"Seçim tarihi açıklanınca adayımızı açıklarız"

Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmadığını, seçim tarihi açıklandığı zaman yetkililerin bir araya gelerek gerekli açıklamayı yapacaklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Elbette her parti bu konuyu kendi yetkili organlarında görüştükten sonra kanaatlerini belirleyecektir ama prensip olarak biz cumhurbaşkanı adayının tek aday olmasının doğru olacağı kanaatimizi ifade etmiştik, o kadar" diye konuştu.