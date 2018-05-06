Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karamollaoğlu 100 bin imzayı geçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan 100 bin imza sayısını geçti.

06 Mayıs 2018 Pazar 14:45
Karamollaoğlu 100 bin imzayı geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 24 Haziran’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olması için gereken 100 bin imzaya ulaştı.

İmza sürecinin 3. gününde bu sayıya ulaşan Karamollaoğlu için "Sadece İstanbul'dan 200 bin imza hedefleniyor. Türkiye genelinde ise 500 bin imza toplanacağı ifade ediliyor" ifadesi kullanıldı. 

AKŞENER 175 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan sürecin ilk gününde 100 bin imzayı toplayan Akşener için verilen imzalar 175 binin üzerine çıkarken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 28 bin 606 ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 768 oyda kaldı.

9 MAYIS SON

4 Mayıs’ta başlayan imza süreci, 9 Mayıs günü akşam saat 20.00'a kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 14:45
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. 24 haziran
  5. erken seçim
  6. cumhurbaşkanı
  7. 100 bin imza
  8. iyi parti
  9. meral akşener

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı!
    1. Sel sularına kapılan çocuk böyle..
    2. Erdoğan’dan Menderes, Özal ve Erbakan..
    3. Erdoğan, Avrupalı Türklerle..
    4. Cengiz Ünder'in değeri açıklandı!
    5. Ayrılacağını açıklamıştı! Fernando..
    6. Afganlar Türk yatırımcıları bekliyor!
    7. Kullandığı aracın altında kalıp öldü
    8. Katar`dan Amerika şirketine doğalgaz..
    9. AK Parti milletvekili aday listesi..
    10. Futbol dünyasının kalbi Alex..
    11. İngiltere’de uçak şoku!
    12. Van'da kaçak avcılıkla mücadele
    13. Trabzon’da ringe çıkacak boksörler..
    14. İzmir'de sağanak hayatı felç etti
    15. Afganistan'da 8 kişi kaçırıldı
    16. Şehit itfaiyeciler gözyaşları içinde..
    17. Kılıktan kılığa giren hırsız enselendi
    18. Erdoğan bekleyen kalabalığı görünce..
    19. AK Parti, 24 Haziran milletvekili..
    20. Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere..
    Kuveyt Türk
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...