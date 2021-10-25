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Kadın - Aile Karamel nasıl yapılır? Ev yapımı karamel sos tarifi
Kadın - Aile

Karamel nasıl yapılır? Ev yapımı karamel sos tarifi

Evde karamel sos nasıl yapılır? Pek çok tatlıya yakışan karamel sosu evlerinde doğru bir tarifle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, karamel sos için hangi malzemeler gerekli? Karamel sos tam ölçülü tarif

Yeniakit Publisher
2021-10-25 12:25:00 -
Karamel nasıl yapılır? Ev yapımı karamel sos tarifi

Karamel sos ile sütlü tatlılarını, çikolatalı atıştırmalıklarınızı lezzetlendirebilirsiniz. Genellikle yapımı zor olduğu düşünülen bu sos hazır olarak satın alınıyor. Bu tarifi denedikten sonra ise bundan sonra kendi karamel sosunuzu kendiniz yapacaksınız. İşte, kolay lezzetli karamel sos tarifi

Ev yapımı karamel sos tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı esmer şeker
  • 4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı krema
  • 1 yemek kaşığı vanilya özü

Karamel nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri küçük bir sos tenceresini alın ve karıştırın.

5-6 dakikalık çırpma işleminin ardından ocağın altını açın.

Ocak kısık ateşte yanarken siz sürekli olarak karamel sosunuzu karıştırın.

Sos ısındıkça ağırlaşmaya başlayacaktır.

Ağırlaşan sosu ocaktan indirin. Sosunuzu cam kavanoza boşaltarak buzdolabında iki haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabından çıkardığınız sosu kullanmadan önce kısık ateşte ısıtabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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