Karamel nasıl yapılır? Ev yapımı karamel sos tarifi

Karamel sos ile sütlü tatlılarını, çikolatalı atıştırmalıklarınızı lezzetlendirebilirsiniz. Genellikle yapımı zor olduğu düşünülen bu sos hazır olarak satın alınıyor. Bu tarifi denedikten sonra ise bundan sonra kendi karamel sosunuzu kendiniz yapacaksınız. İşte, kolay lezzetli karamel sos tarifi

Ev yapımı karamel sos tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı esmer şeker

4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı krema

1 yemek kaşığı vanilya özü

Karamel nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri küçük bir sos tenceresini alın ve karıştırın.

5-6 dakikalık çırpma işleminin ardından ocağın altını açın.

Ocak kısık ateşte yanarken siz sürekli olarak karamel sosunuzu karıştırın.

Sos ısındıkça ağırlaşmaya başlayacaktır.

Ağırlaşan sosu ocaktan indirin. Sosunuzu cam kavanoza boşaltarak buzdolabında iki haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabından çıkardığınız sosu kullanmadan önce kısık ateşte ısıtabilirsiniz.

Afiyet olsun.