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Ekonomi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi akademik kadro alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ilanla duyurduğu yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:41:00 -
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, Üniversitemizin http://servis.kmu.edu.tr/basvuru/ adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve beyan ettikleri bilgilere ilişkin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler.

İstenilen belgeleri online olarak ekleyen adaylar şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri gerekmemekte olup giriş sınavına katılmaya hak kazanmaları halinde belgelerin asıl veya onaylı örneklerini jüriye ibraz edeceklerdir.

Başvuru Başlama Tarihi23.09.2022

Son Başvuru Tarihi07.10.2022

Ön Değerlendirme Tarihi       11.10.2022

Giriş Sınavı      14.10.2022

Nihai Değerlendirme Tarihi   18.10.2022

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