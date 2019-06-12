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Karaman’ın Tercihi Kayserispor

Transfer teklifleri alan Teknik Direktör Hikmet Karaman, tercihini Kayserispor’dan yana kullanıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
Karaman’ın Tercihi Kayserispor

Transfer teklifleri alan Teknik Direktör Hikmet Karaman, tercihini Kayserispor’dan yana kullanıyor.


İstikbal Mobilya Kayserispor ile yeni sezon öncesinde prensipte anlaşan Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayseri’de görevine devam etmek istiyor. İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, Karaman’ın Kayseri’de kalmak istediğini söyledi. İHA muhabirine açıklama yapan Süleyman Akın, "Geçen sezon lig serüveninde bizlerle yol yürüyen sayın Hikmet Karaman ile yeni sezonda da beraber çalışmak istiyoruz. Lig biter bitmez kendisi ile prensipte anlaştık. Kendisi Kayserispor’da olmaktan dolayı mutlu. Kendisi ile görüştüm. Şuan 2 takımdan teklif aldığını ifade etti. Ancak Kayserispor’a söz verdiği için gelen teklifleri değerlendirmiyor. Kayserispor ile uzun yıllar çalışmaya hazır. Tatilden sonra Kayseri’ye gelerek çalışmalara başlayacak" dedi.


Süleyman Akın, yeni sezon için güçlü bir kadro kurulması için çalışmalar yapıldığını ve Kayseri’den ekonomik anlamda destek istediklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
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