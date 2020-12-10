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Aktüel Karaman'daki ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı
Aktüel

Karaman'daki ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:54:38 -
Karaman'daki ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı arazi anlaşmazlığı kavgasının ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Medreselik köyünde dün yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı Mustafa K'nın (52), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mustafa K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, adliyeden cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Dün merkeze bağlı Medreselik köyünde yaşanan olayda, Mustafa K. arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Ali Doğan'a (34) av tüfeğiyle ateş etmiş, Doğan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kavgayı ayırmaya çalışan Sadık K. (48) ile Faruk U. (39) yaralanmıştı.

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