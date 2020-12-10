Karaman'daki ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı
KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı arazi anlaşmazlığı kavgasının ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Medreselik köyünde dün yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı Mustafa K'nın (52), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Mustafa K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, adliyeden cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Dün merkeze bağlı Medreselik köyünde yaşanan olayda, Mustafa K. arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Ali Doğan'a (34) av tüfeğiyle ateş etmiş, Doğan olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kavgayı ayırmaya çalışan Sadık K. (48) ile Faruk U. (39) yaralanmıştı.